Incroyable mais vrai, cette série va mettre en scène 7 mariages dans un seul épisode

Annulée il y a quelques mois par France Télévisions, c'est le 18 novembre 2022 que France 3 diffusera le dernier épisode de Plus belle la vie à l'occasion d'une soirée qui s'annonce exceptionnelle. Comme vient de l'annoncer la chaîne à travers un communiqué, les fans auront en effet le droit à une programmation 100% Mistralienne ce jour-là.

Une soirée 100% Plus belle la vie, de 20h à 00h

A 20h15, ça ne sera pas un, mais bien deux épisodes inédits de la série quotidienne qui seront proposés. Puis, afin de permettre à PBLV de partir en beauté, les créateurs ont également imaginé un dernier prime de 90 minutes qui sera diffusé dès 21h10. Un événement à ne pas manquer puisque celui-ci permettra de boucler de nombreuses histoires et mettra en scène différentes happy ending.

Enfin, préparez-vous à prendre un shot de nostalgie émouvant avec un documentaire intitulé La grande aventure Plus belle la vie qui conclura cette nuit à partir de 22h45. A cet effet, on y retrouvera notamment des images d'archives inédites des coulisses et du tournage, mais également de nombreux témoignages des acteurs, actuels ou anciens.

Un dernier prime marqué par... sept mariages

Toutefois, cette soirée s'annonce également historique pour une toute autre raison, située cette fois-ci au niveau du scénario. Pourtant habitués à faire souffrir les personnages, les auteurs de Plus belle la vie ont finalement décidé d'offrir une fin heureuse à la série et à ses héros. A cette occasion, ce sont donc sept mariages (!) différents qui seront organisés durant le prime. Rien que ça.

"La mort récente de Roland est présente dans tous les esprits et tout le Mistral est en deuil. Pour honorer sa mémoire et raviver l'âme du quartier, son dernier fils, Kilian, demande Betty en mariage et décide d'organiser une grande fête sur la place du Mistral, dévoile le synopsis du prime dévoilé par France 3. Son idée et son bonheur se répandent. Rapidement une vague de mariages est annoncée. Ce n'est plus un mais sept mariages qui seront célébrés sur la place du Mistral !"