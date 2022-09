Plus belle la vie : Emma et Baptiste en couple, les deux ex vont ENFIN se retrouver pour de bon

Incroyable mais vrai, les miracles existent. Alors que les scénaristes de Plus belle la vie n'ont pas arrêté de profiter de la série pour mettre en oeuvre leur sadisme en plongeant les personnages au centre des intrigues les plus difficiles possibles, l'annonce de la fin prochaine de la fiction quotidienne sur France 3 semble les avoir adoucis.

Emma et Baptiste de nouveau en couple

Oui, alors que l'on n'y croyait plus au regard de leur évolution ces derniers mois, Emma et Baptiste vont bel et bien se retrouver. Tandis que le pompier est actuellement en couple avec Justine, et semble se projeter avec elle, il profitera finalement de l'épisode 4618 qui sera diffusé ce jeudi 15 septembre 2022 pour retourner dans les bras de la mère de Mathis.

La raison d'un tel bouleversement ? Tous les deux vont échapper à la mort après avoir tenté d'exposer Vanessa comme la pyromane du Mistral. Une épreuve extrêmement chaude qui va donc raviver la flamme entre eux (on veut croire que cette métaphore est volontaire !), comme en atteste l'extrait inédit présent dans notre diaporama qui les met en scène en train de s'embrasser.

Une deuxième chance très mignonne

Et rassurez-vous, il ne s'agira pas d'un simple baiser volé. Dans l'épisode 4619 qui sera diffusé dès le lendemain, on pourra au contraire retrouver le duo au lit après avoir fait quelques galipettes sous la couette en train de se faire de jolies déclarations.

"Merci de m'avoir donné une deuxième chance", va notamment confier Baptiste, ce à quoi Emma répondra, "C'est pas l'un qui a repêché l'autre. C'est plutôt qu'on s'est retrouvés". Une situation inattendue que le jeune homme devrait (enfin) apprécier à sa juste valeur et protéger, "Je me suis mal comporté, je t'ai mal parlée. Ca t'as pas empêché de croire en nous, de te battre pour nous et ça ne t'a pas dégoûtée".