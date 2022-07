Plus belle la vie : c'est la fin pour le couple Emma et Baptiste, Bryan Trésor en colère contre les scénaristes

Bon. Plus belle la vie s'apprête à prendre fin à la télévision - c'est le 18 novembre que France 3 diffusera le dernier épisode de la série, mais les scénaristes ne semblent visiblement toujours pas décidés à se montrer gentils envers leurs personnages.

Emma et Baptiste, la rupture

Comme on peut le découvrir à travers des extraits inédits des épisodes 4585 (qui sera diffusé le 25 juillet) et 4587 (qui sera diffusé le 27 juillet), un nouveau couple historique du Mistral va se séparer. Ou plutôt, va ENCORE se séparer. Comme vous l'avez vu dans le titre de l'article, il s'agira bien évidemment de Emma et Baptiste.

Une situation tout sauf surprenante puisque, depuis quelques semaines maintenant, le personnage de Bryan Trésor trompe l'héroïne incarnée par Pauline Bression avec Justine. Et si Emma a été la première dans l'histoire de ce couple à tromper l'autre (poke César, RIP César), elle ne va logiquement pas du tout bien prendre cette révélation, alors même que Baptiste n'a cessé de la faire culpabiliser vis-à-vis de son ancienne liaison.

"Ca va ta petite conscience ? T'es pire que Camille toi en fait. Vous dites tout le temps que de la merde. Vous ne savez faire que ça, trahir, mentir", peut-on ainsi l'entendre déclarer, avant de la voir laisser exploser sa rage, "Casse-toi Baptiste. Casse-toi je te dis. Okay ? Tu t'en vas. Allez bouge. T'en as plus rien à foutre de moi, donc à quoi tu joues en fait ?!"