Plus belle la vie : Emma et Baptiste séparés ? "Je l'espère pas", Bryan Trésor prêt à quitter la série

Baptiste trompe (encore) Emma

Même un poisson rouge semble avoir une meilleure mémoire que les scénaristes de Plus belle la vie. Alors que le couple Baptiste / Emma a déjà traversé une période mouvementée l'an passé avec une intrigue à base de triangle amoureux improbable avec Barbara (Léa François), l'histoire d'amour des personnages de Bryan Trésor et Pauline Bression va de nouveau trembler ce printemps.

En cause ? Comme on a récemment pu le découvrir dans un extrait inédit de la série de France 3, le jeune pompier volontaire va tout simplement tromper sa compagne, actuellement en stage en Australie, avec Justine (Maelli Kervoelen), une jeune femme qu'il a déjà sauvée deux fois. Une énième infidélité au palmarès de ce couple emblématique qui pose logiquement une question : cette nouvelle trahison va-t-elle entraîner une rupture définitive ?

Bientôt la fin du couple ?

Ca tombe bien, Bryan Trésor a justement été interrogé à ce sujet par Téléstar. "Je ne pense pas que l'idylle entre Baptiste et Justine s'inscrive dans le temps", a-t-il dans un premier temps confié afin de rassurer les fans, avant de révéler ensuite, "Et franchement, je ne l'espère pas". Un avis surprenant ? Pas vraiment.

Si Emma/Baptiste passe effectivement plus de temps à se tromper qu'à profiter l'un de l'autre, le comédien refuse malgré tout de perdre sa complicité avec Pauline Bression à cause d'un possible éloignement de leurs personnages dans la série, "Mon but est de continuer à jouer avec Pauline, sans quoi je ne trouverais plus grand intérêt à faire des allers et retours jusqu'à Marseille."

Bryan Trésor prêt à quitter la série

Des propos forts, mais qu'il assume pleinement. Huit ans après son arrivée au Mistral, Bryan Trésor s'avoue fier de ce qu'il a pu construire dans les coulisses et il n'a donc aucunement l'envie de voir les scénaristes tout gâcher, "On a créé quelque chose ensemble, il y a une magie qui existe quand on est ensemble sur les plateaux."

Aussi, il a tenu à le rappeler, il ne s'interdit pas de claquer la porte de Plus belle la vie dans le cas où il ne serait pas écouté, "Je ne suis plus en place sur PBLV pour les mêmes raisons qu'il y a quelques années. Si je viens, c'est pour me faire plaisir et c'est le cas ainsi. J'ai envie de continuer à me faire plaisir avec elle. Si Pauline quitte l'aventure ou si on ne joue plus ensemble, je ne vois pas l'intérêt."

Or, après avoir tué Samia (Fabienne Carat), fait mourir César (Grant Lawrens) et alors que Coralie (Coralie Audret) va bientôt perdre la vie, on n'imagine pas les créateurs de PBLV passer outre ce coup de pression et prendre le risque de perdre un autre personnage emblématique. A suivre.