Plus belle la vie : César tué au Mistral, Grant Lawrens s'explique sur cette mort

César bientôt tué au Mistral

Préparez vos mouchoirs, un nouveau personnage emblématique du Mistral s'apprête à perdre la vie. Il y a quelques jours, un extrait inédit de l'épisode 4390 de Plus belle la vie nous permettait de découvrir l'envie de César de quitter Marseille afin de s'installer au Canada et ainsi se reconstruire. Malheureusement pour lui, il n'en aura jamais l'occasion.

La raison ? Le personnage de Grant Lawrens va tout simplement être tué par Jacob, bien aidé de Camille. Une surprise ? Pas vraiment. On s'en souvient, César a récemment fait chanter le psychopathe et on l'imaginait mal quitter le Mistral sans problème après avoir commandité la disparition de Baptiste. Néanmoins, comme l'a confié l'interprète du héros, cette mort a été un choc pour lui.

Grant Lawrens surpris par cette histoire

Et pour cause, là où les scénaristes de PBLV avaient été contraints de tuer Samia en début d'année suite à la volonté de départ de Fabienne Carat, Grant Lawrens a confirmé à Télé-Loisirs qu'il n'était pas à l'origine de cet événement macabre, "J'ai été surpris parce que je ne m'y attendais pas. On m'a appelé pour me prévenir, ensuite j'ai discuté avec Géraldine Gendre [productrice] qui m'a expliqué que c'était une décision des auteurs, que c'était pour l'histoire".

De quoi frustrer le comédien ? Pas vraiment. Selon lui, la série passe avant le reste et il s'est toujours mis au service de son histoire, "On raconte des histoires, donc si cela a du sens, il faut la jouer. C'est le jeu. On ne signe pas des contrats à durée indéterminée. Quand on me propose des intrigues, je les accepte, si on ne m'en propose plus, je ne me considère pas trahi." Surtout, il a tenu à le rappeler, il a déjà eu beaucoup de chance. En effet, il n'était pas censé rester aussi longtemps à l'écran lors de ses débuts en 2015, "A l'origine, je n'étais pas censé revenir dans la série. Je me suis toujours considéré comme chanceux à chaque fois que l'on me proposait une intrigue."

"Il a passé un cap et sa mort se justifie"

Malgré tout, n'est-il pas déçu par le sort réservé à César ? Si... mais non. Même s'il assure que son personnage n'était pas toujours le vilain que l'on voulait croire, "César est mauvais, méchant et souvent détesté par les téléspectateurs, mais je pense qu'il y avait quand même une forme de sympathie pour lui", celui qui n'a jamais caché ses sentiments envers Emma a récemment franchi une ligne difficilement pardonnable.

"Dans cette intrigue, il a quand même voulu faire tuer Baptiste ! Il a passé un cap et sa mort se justifie, a soufflé l'acteur. Selon moi, ce sera plus acceptable de le voir mourir pour cette raison-là plutôt que pour ce qu'il était en général."