Plus belle la vie : César et Emma bientôt en couple ? Nouvelle déclaration d'amour

En couple avec Barbara, César devrait logiquement être effondré face au fait que sa compagne a actuellement une liaison avec Baptiste au Mistral de Plus belle la vie. Pourtant, comme on peut le découvrir dans un extrait inédit de l'épisode 4380 qui sera diffusé le 1er octobre 2021 sur France 3 (voir dans notre diaporama), le personnage est en réalité l'homme le plus heureux du monde.

César tente de reconquérir Emma

Pour quelle raison ? Etant donné que Baptiste a désormais la tête ailleurs, Emma - sa femme, est plus ou moins libre (le couple n'a pas rompu). Et ça tombe bien, car César n'a jamais cessé de l'aimer et de lui courir après. Aussi, dans l'extrait en question, on peut donc le voir en action en train de profiter de cette situation et de la détresse émotionnelle d'Emma pour... lui déclarer sa flamme.

"J'étais juste passé pour te dire que je t'aime. (...) D'ailleurs je vais probablement aussi passer ce soir pour te faire la même déclaration. Et demain. Et dimanche. Et tous les autres jours qui suivent. Si tu m'y autorises", déclare ainsi le personnage de Grant Lawrens. Le twist ? Même si Emma fera tout pour ne pas perdre Baptiste, elle ne devrait également pas rester insensible aux charmes de l'homme qui a déjà fragilisé son couple par le passé et qui est à l'origine de tous ses problèmes, "Normalement je dois répondre non. (...) A bientôt ? Va savoir."

Faut-il craindre de voir Emma quitter Baptiste pour se (re)mettre avec César ? Rassurez-vous, c'est peu probable. D'après de récentes révélations, on va au contraire bientôt découvrir un terrible secret sur César qui pourrait tout changer au sein de ce quatuor amoureux... Pfiou, on l'a échappé belle !