Plus belle la vie : Baptiste prêt à tromper Emma avec Barbara ? Le couple culte en danger

Le couple Emma / Baptiste (encore) en danger

Vous pensiez que le couple Emma et Baptiste allait enfin pouvoir respirer, après quelques années compliquées ? Que leur relation était enfin faite pour s'épanouir durablement ? C'était mal connaître les scénaristes de Plus belle la vie. Ainsi, après avoir imaginé les pires histoires possibles pour Jean-Paul et Samia, jusqu'au départ de Fabienne Carat, les auteurs de la fiction quotidienne ont cette fois-ci décidé de s'attaquer à ce jeune duo.

On peut le découvrir depuis quelques semaines, l'avenir entre Emma et Baptiste n'a jamais paru aussi incertain. La seule nouveauté cette fois, c'est que l'héroïne de Pauline Bression n'est pas fautive. Si la jeune femme a longtemps joué avec son couple, notamment à cause de César - qui, lui, est toujours prêt à la récupérer, c'est bien le personnage de Bryan Trésor qui inquiète actuellement et pourrait causer des soucis cette fois.

Un presque baiser entre Barbara et Baptiste

C'est un détail qui ne vous a pas échappé, Baptiste et Barbara se sont beaucoup (beaucoup) rapprochés ces dernières semaines. Et si la jeune femme souhaite absolument fonder une famille avec César, elle pourrait finalement tomber dans les bras du père de Mathis. Impossible ? Et pourtant... Le 9 septembre prochaine, à l'occasion de l'épisode 4364, les deux amis vont frôler le statut d'amants.

Dans un extrait disponible dans notre diaporama, on peut effectivement constater que le duo profitera d'un saut en parachute et de l'émotion générée par une telle sensation pour se rapprocher dangereusement. Cachés sous une immense toile lors de l'atterrissage, leurs visages se rapprocheront et leurs lèvres se frôleront. Heureusement, le baiser n'aura pas lieu, la faute à un petit twist amusant, mais tout semble indiquer que ça ne sera que partie remise...

Une tromperie... acceptée par Emma ?

De quoi mettre le couple Emma / Baptiste en péril ? Aussi étonnant que cela puisse paraître, cela reste difficile à dire. Dans un autre extrait, de l'épisode 4365 cette fois, on peut voir que César - visiblement content de ce rapprochement (on vous laisse deviner pourquoi), demandera à Emma ce qu'elle penserait d'une liaison entre son copain et Barbara.

Or, plutôt que d'apparaître jalouse ou en colère face à une telle théorie, Emma apparaîtra ici résignée. Oui, consciente de ne pas être la mieux placée pour juger une telle faute, la jeune femme pourrait accepter cette tromperie, possiblement considérée comme inévitable et méritée.