Plus belle la vie : César bientôt en couple avec Barbara ?

Va-t-on prochainement avoir le droit à un nouveau couple improbable dans Plus belle la vie ? Et pourquoi pas... Après avoir longtemps été attiré par Emma, en vain, César pourrait se lancer dans une nouvelle histoire avec Barbara. C'est en tout cas ce que nous laisse penser un extrait inédit de l'épisode 4106 qui sera diffusé le 14 septembre sur France 3.

César confie ses sentiments à Barbara

Dans la vidéo en question (voir dans notre diaporama), le jeune homme ne cache clairement pas son attirance pour la chef du Mistral. En plus de lui révéler en bégayant, "Je sais que je me comporte mal avec toi, mais je suis toujours comme ça quand une fille me plait", César n'hésite pas à déclarer ensuite, "Je pense à toi, souvent. (...) Tu me fais perdre mes moyens". Une confession creepy à l'image du personnage ? Absolument.

Et sans surprise, à la question que l'on peut logiquement se poser "est-ce suffisant pour faire craquer Barbara ?", la réponse est : Pas.du.tout. Hallucinée par les propos de César, "tu me gênes", l'héroïne de Léa François - qui n'en a rien à faire de ses sentiments, se montre sans pitié et lui balance, "Tu me fais perdre mon temps, tu me lâches ? (...) J'ai pas le temps de jouer, tu ne m'intéresses pas. C'est clair ?" Difficile de faire plus douloureux comme râteau.

Une relation en construction ?

Cependant, Plus belle la vie ne serait pas la série que l'on connait tous sans ses innombrables rebondissements. Aussi, il est encore trop tôt pour affirmer que la porte à un tel couple est totalement fermée. A en croire certaines rumeurs, Barbara pourrait même bientôt découvrir un nouveau visage de César, en lien avec ses agissements en faveur de Rochat. Et visiblement, cela pourrait suffire à la déstabiliser, mais dans le bon sens cette fois...