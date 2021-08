Plus belle la vie : bientôt un bébé pour Barbara ? César "ne dit pas non"

Triangle amoureux de retour

A quoi reconnait-on que les scénaristes d'une série sont en manque d'idées ? Au recyclage de leurs intrigues. Et comme on peut le constater cet été, les auteurs de Plus belle la vie semblent clairement coincés avec certains personnages. Ainsi, pendant qu'une partie des habitants du Mistral se retrouvent au centre d'une énorme saga estivale, d'autres font du surplace.

De qui parle-t-on ? Du trio César-Emma-Baptiste. Depuis quelques semaines maintenant, on a de nouveau le droit au fameux triangle amoureux, que l'on pensait ENFIN derrière nous, avec un César qui joue un double jeu avec les deux autres. Tandis qu'il vient de monter un business avec le père de Mathis, il ne rêve que d'une seule chose en secret : retrouver Emma, qui ne semble pourtant pas intéressée.

Un bébé pour César et Barbara ?

Le pire ? César est actuellement en couple avec Barbara qui, elle, apparaît comme totalement amoureuse. La preuve, on peut le découvrir dans un extrait inédit de l'épisode 4349 qui sera diffusé le 19 août 2021 sur France 3 (voir dans notre diaporama), l'héroïne de Léa François va tenter de faire passer leur relation à l'étape supérieure. De quelle façon ? En abordant la question... d'un bébé.

Un sujet là encore très loin d'être original dans Plus belle la vie avec les grossesses actuelles de Léa et Babeth Nebout, mais qui devrait pimenter la vie du duo. Et pour cause, après avoir tenté de changer de sujet, César va laisser entendre (pour faire taire Barbara) qu'il est lui aussi prêt à faire un enfant, "Moi aussi j'ai envie d'en faire un avec toi. Tu viens d'ouvrir un restaurant, je suis en train de monter un business, c'est pas le moment là". Le problème pour le jeune homme, c'est que malgré le frein mis dans sa réponse, Barbara n'entendra qu'une seule chose, "D'accord. Du coup t'as pas dit non".

Et quand on connait le sadisme des scénaristes de la série de France 3, on ne serait pas surpris de voir Barbara tomber enceinte dans les prochains mois, alors-même que sa relation avec César commencera à partir dans la mauvaise direction...