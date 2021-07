Plus belle la vie : énorme bouleversement à venir pour Barbara, Léa François "choquée"

Une intrigue choc pour Barbara

Il faudra attendre la rentrée prochaine pour découvrir la suite des aventures de Barbara au Mistral de Plus belle la vie. Une déception ? Oui, mais l'attente devrait être récompensée. Léa François vient en effet de l'annoncer à Télé-Loisirs, la prochaine intrigue de son héroïne promet d'être choquante.

"Je vais être au coeur de l'intrigue principale de la rentrée qui va être à sensations fortes... C'est un énorme bouleversement annoncé dans la vie de Barbara" a-t-elle ainsi déclaré avec enthousiasme. Puis, la comédienne l'a ajouté, elle n'arrive toujours pas à croire ce qu'elle découvre, "Je suis en train de lire le script et je suis choquée de ce qui va se passer. Je me dis 'Mais non, ils ne peuvent pas faire ça...'"

Une nouvelle dynamique au Mistral

Barbara va-t-elle avoir un enfant ? Va-t-elle retrouver un ancien amour malgré son histoire actuelle avec César ? Va-t-elle tomber dans le crime ? Le mystère reste entier, mais Léa François se veut optimiste, "Je pense que ça peut être une très chouette intrigue de rentrée et j'espère que ça va plaire aux gens". On croise les doigts.

La seule certitude à ce jour, c'est que cette future intrigue permettra à Barbara de s'entourer de nouvelles personnes. Sans citer de noms, la star de Plus belle la vie a néanmoins confié avec excitation, "Un quatuor de personnages qui n'a pas l'habitude de tourner ensemble va être concerné par cette intrigue. Donc je suis ravie car il va nous arriver plein de choses !"

L'été vient à peine de débuter, mais on a déjà hâte d'être à septembre !