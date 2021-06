Plus belle la vie : après Léa et Babeth, bientôt un bébé pour Barbara et César ?

D'ici le début de l'année 2022, ce sont deux bébés qui devraient débarquer au Mistral. On peut le découvrir depuis quelques semaines, Léa Nebout est actuellement enceinte de Jean-Paul Boher, tandis que Babeth et Patrick Nebout, ses parents, attendent eux aussi un enfant. Deux grossesses non prévues au sein d'une même famille ? De quoi amuser les fans de Plus belle la vie et donner des idées à Léa François.

Barbara et César toujours ensemble à la rentrée

Présente au festival de Monte Carlo, la comédienne s'est récemment confiée auprès de Télé-Star sur la suite de l'histoire de Barbara, son personnage. Et sans surprise, son avenir sera lié à celui de César (Grant Lawrens), son nouveau compagnon à l'écran, "On va énormément tourner ensemble dans les trois mois qui viennent. Là, je suis vraiment au début d'une histoire que j'ai très hâte de lire. Ce sera l'intrigue de la rentrée, qui va commencer un petit peu en fin d'été".

Bientôt un bébé pour le couple ?

Pour l'heure, Léa François l'a précisé, elle ne sait pas encore précisément ce qui attend le couple, "J'espère qu'ils vont évoluer". Néanmoins, elle est tout de même persuadée que des sujets sérieux sont à venir pour eux. Tandis que Barbara et César ont chacun vécu des histoires mouvementées par le passé, l'actrice pense que c'est désormais le bon moment pour les ancrer dans une certaine réalité, "Je pense que Barbara aimerait bien avoir un enfant, qu'ils se prennent un appartement à eux et qu'ils vivent un petit peu plus leur vie de couple comme des adultes."

Trois bébés d'un coup, cela risque d'être répétitif à l'écran, mais on le sait : rien n'est impossible dans Plus belle la vie.