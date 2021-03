Plus belle la vie : Léa bientôt enceinte... de Jean-Paul Boher ?

Le sadisme des scénaristes envers Boher

C'est un fait, les scénaristes de Plus belle la vie ne connaissent pas le mot "répit". On le sait, Jean-Paul Boher va prochainement traverser la pire épreuve de sa vie en découvrant la vérité sur Samia. Après avoir passé des mois à sa recherche, elle qui a mystérieusement disparu sans laisser de trace en janvier dernier, le père de Lucie va malheureusement apprendre son décès en Algérie et devoir ramener son corps à Marseille afin de lui organiser des funérailles.

Une épreuve qui s'annonce aussi choquante que douloureuse pour le personnage (comme pour les fans de la série), mais qui n'empêchera pas les auteurs de continuer à lui imaginer des intrigues toujours aussi tirées par les cheveux. Au contraire, d'après les informations de Stars Actu, le héros incarné par Stéphane Hénon ne devrait pas tarder à connaître un nouvel ascenseur émotionnel.

Un bébé pour Jean-Paul et Léa ?

Après avoir vu sa première tentative d'histoire avec Léa se heurter aux sentiments de celle-ci envers Angélique, Jean-Paul va tout simplement découvrir que Léa est... enceinte de lui. Une situation inattendue qui pourrait mettre fin à la relation entre les deux femmes, mais qui ne devrait pas nécessairement ouvrir la porte à une seconde chance pour Boher et Nebout.

Selon le site, Lucie - qui vivra très mal la mort de sa mère, devrait en effet "être un obstacle" à un quelconque futur entre Jean-Paul et Léa, et ne pas accepter l'idée de devenir grande soeur. Autrement dit, l'annonce de cette grossesse surprise pourrait ne pas être accueillie d'une façon saine et optimiste au Mistral et pourrait à l'inverse entraîner de nouvelles tensions.

De fait, avec des priorités différentes à l'heure actuelle (Boher doit s'occuper de Lucie, Léa doit comprendre ce qu'elle souhaite vraiment), rien ne dit que ce bébé verra réellement le jour. A suivre.