Plus belle la vie : après Léa Nebout, une autre héroïne culte va être enceinte

Plus belle la vie : après Léa Nebout, une autre héroïne culte va tomber enceinte

2021 rimera avec "bébé" cette année dans Plus belle la vie sur France 3. On vient de l'apprendre, en plus de Léa Nebout - enceinte de Jean-Paul Boher, c'est une autre héroïne emblématique du Mistral qui va prochainement annoncer sa grossesse. Attention, spoiler.