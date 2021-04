Plus belle la vie : comment la série va briser le tabou des violences sexuelles faites aux hommes

Patrick Nebout victime d'un viol

On le sait, les scénaristes de Plus belle la vie n'hésitent jamais à traiter de sujets de société dans les épisodes de la série quotidienne. Ces dernières années, on a notamment eu le droit à des intrigues autour de la transidentité, la PMA ou encore la place du handicap en France. Des histoires toujours fortes et marquantes, qui permettent à la fiction de s'ancrer dans la réalité et d'ouvrir de nombreux débats au sein des différents foyers qui la suivent assidument chaque soir.

Ce mercredi 28 avril 2021, c'est donc un nouveau sujet important qui sera cette abordé à l'écran : les violences sexuelles faites aux hommes. Et forcément, l'histoire à venir sera difficile et lourde, et ne restera pas sans conséquences au Mistral. Au programme ? A l'instar de ce qui avait déjà pu être mis en scène dans la série The Shield au début des années 2000, le commandant Patrick Nebout va se retrouver contraint d'effectuer une fellation, menacé par une arme (voir dans notre diaporama).

Une intrigue capable de "libérer la parole" ?

Un thème compliqué à aborder, que n'a pas hésité à jouer Jérôme Bertin. Auprès du Parisien, le comédien a au contraire révélé avoir de grandes ambitions avec cette douloureuse intrigue, "C'est vraiment un sujet de société très fort, qui va certainement nous permettre de libérer la parole des hommes qui se font violer en France. Parce que c'est un sujet un peu tabou, on en parle très peu".

Un tabou si important, qu'il est même encore très compliqué aujourd'hui d'estimer le nombre réel de victimes de telles violences. L'interprète de Patrick Nebout l'a précisé, "Chaque jour, en France, il y aurait entre 7 et 40 hommes qui sont violés ou victimes d'agressions sexuelles. Chaque jour. En France. C'est énorme. Mais vous vous rendez compte de la fourchette : entre 7 et 40. Ça veut dire le peu de précision dont on dispose !"

Les ambitions de Jérôme Bertin

Mais alors, comment a-t-il pu se préparer au mieux pour porter cette histoire ? Il s'est rapproché de l'association Les Résilientes. A travers elle, Jérôme Bertin a notamment pu aller à la rencontre de certaines personnes concernées afin d'entendre des témoignages bouleversants, "C'est difficile pour eux d'en parler. (...) Dans toute agression sexuelle, il y a un degré de violence très haut", mais également utiles pour l'aider à être le plus sincère possible à l'écran, "Je n'ai pas envie de les trahir. Je veux qu'ils se reconnaissent."

L'acteur l'a ensuite rappelé, il ne souhaite pas simplement voir Plus belle la vie déstabiliser le public, il espère réellement que la série permettra, à son niveau, de soutenir les victimes, "Ce que j'ai ressenti, c'est qu'à partir du moment où ils parlent, où ils sont capables de surmonter la honte, ils ont pu se reconstruire. Ils n'effacent pas le traumatisme, ça fait partie de leur identité, mais ça n'est plus seulement vécu comme une souffrance, ça peut devenir une force".