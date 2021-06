Plus belle la vie : une saga de l'été mortelle, un personnage va bientôt mourir

Le 30 juin prochain, c'est un véritable événement qui s'imposera dans l'univers de Plus belle la vie. La raison ? C'est à cette date que les créateurs vont lancer une incroyable saga de l'été qui s'étendra jusqu'au mois d'août et qui offrira aux personnages et téléspectateurs un dépaysement total.

Une saga de l'été intense

Comme le dévoile le synopsis, "A la suite d'un naufrage, un petit groupe de mistraliens va se retrouver coincé sur une île déserte". Et forcément, cette expérience va profondément chambouler les survivants, "Seuls, mais le seront-ils vraiment. Ils vont devoir apprendre à vivre dans cette nature hostile et ensemble ils découvriront secrets et tentations..."

Portée par un joli casting composé de Céline (Rebecca Hampton), Rochat (Charles Schneider), Laetitia (Caroline Riou), Bilel (Kjel Bennett), Valentin (David Ban), Vidal (Simon Erhlacher) ou bien encore Fanny (Prudence Leroy), cette intrigue nous promet des rebondissements passionnants et des séquences intenses. D'après le Télé Star du 14 juin, rien n'a été laissé au hasard ici pour nous faire vibrer, "Conditions de tournage digne d'un prime time, effets spéciaux, scènes d'action, de plongée sous-marine..."

Au contraire, à travers cette histoire, la production a réellement pour ambition, "de dépoussiérer et moderniser le genre des sagas de l'été d'antan, sans pour autant oublier la recette de leur succès : romance, aventure, tentation, secret, mystère, famille..."

Une intrigue... mortelle

Malheureusement, cette ambition et cette intrigue ne seront pas sans conséquences. D'après le magazine, les créateurs vont s'inspirer d'une célèbre série américaine, aka... Lost. Et forcément, cela signifie que les personnages verront "une menace" planer "au-dessus de leurs têtes".

Comme quoi ? Aucune précision n'a encore été apportée à ce sujet, mais préparez déjà vos mouchoirs. Télé Star le précise, le pire est en effet à craindre "Deux choses sont certaines : l'un des passagers de cette croisière de l'enfer ne sortira pas vivant de cette dangereuse épopée." La deuxième ? "Chacun rentrera au Mistral, du moins s'ils y parviennent, transformé". Autrement dit, les traumatismes de cette expériences pourraient être importants.

Comme quoi, même à l'autre bout du monde, les personnages ne peuvent échapper à la malédiction du Mistral. La lose.