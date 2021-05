Plus belle la vie : naufrage, île déserte et gros mystère, une intrigue très spéciale cet été

Plus belle la saga de l'été

Dans les semaines à venir, les créateurs de Plus belle la vie vont redonner ses lettres de noblesses à un genre télévisuel qui s'est essoufflé ces dernières années : les sagas de l'été. En effet, afin de tenir en haleine les téléspectateurs et apporter un dépaysement nécessaire après tant d'années, une intrigue très spéciale va être mise en place et s'étendre durant l'intégralité de la période estivale.

Au programme ? "A la suite d'un naufrage, un petit groupe de mistraliens se retrouve coincé sur une île déserte". Un concept simple sur le papier, mais qui nous promet de nombreuses surprises. D'après le synopsis dévoilé à travers un communiqué, cette expérience va profondément chambouler les survivants, "Seuls, mais le sont-ils vraiment. Ils vont devoir apprendre à vivre dans cette nature hostile et ensemble ils découvriront secrets et tentations..."

De l'aventure et du mystère

Afin de marquer le coup et nous offrir une histoire qui ne ressemblera à aucune autre, la production a par ailleurs mis le paquet. Alors qu'elle annonce déjà des "décors paradisiaques", ce qui devrait nous changer des rues habituelles du Mistral, et la présence du cocktail magique des sagas de l'été avec "de l'aventure, du mystère et des secrets de famille", il faut savoir que le tournage - qui débute ce lundi 10 mai 2021, s'étendra jusqu'au vendredi 9 juillet. De quoi prendre conscience de l'ampleur des ambitions et de l'investissement cachés derrière ce projet.

Enfin, sachez que les héros de cette future histoire sont déjà connus. On y retrouvera notamment Céline (Rebecca Hampton), Rochat (Charles Schneider), Laetitia (Caroline Riou), Bilel (Kjel Bennett), Valentin, Vidal (Simon Erhlacher) ou bien encore Fanny (Prudence Leroy). Et non, toujours pas de Mélanie pour l'occasion.