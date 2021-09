Plus belle la vie : Baptiste bientôt kidnappé et tué à cause... de César ?

C'est la surprise du moment dans Plus belle la vie : Baptiste, qui a toujours été fou amoureux d'Emma malgré ces infidélités passées, a aujourd'hui une liaison avec Barbara. Une situation inattendue qui, heureusement, ne devrait pas mettre fin au couple emblématique du Mistral. Dans un récent extrait inédit dévoilé par France 3, on a pu découvrir que l'héroïne de Pauline Bression sera prête à tout pour garder son mari.

Baptiste kidnappé, César prêt à emballer Emma

Une bonne nouvelle ? De quoi souffler ? La vie est belle ? Oui... mais non. On le sait, rien n'est jamais simple dans la série quotidienne, et ce ne sont pas les prochains épisodes qui nous contrediront. Au programme cette fois ? D'après Stars-Actu, Baptiste va bientôt disparaître. Rassurez-vous, il ne va pas fuir ses responsabilités, il va tout simplement être kidnappé et emmuré par Jacob sur ordre... de César.

Vous avez bien lu, César - qui est toujours fou amoureux de Emma, va profiter de ses informations sur Jacob pour le faire chanter et ainsi l'obliger à s'occuper de Baptiste. L'objectif ? Face à l'absence du père de Mathis, "il proposera à Emma de tout quitter pour partir avec lui en Australie". Une idée aussi improbable que stupide, "Il tentera également de l'embrasser. Elle le repoussera, trop inquiète pour Baptiste", qui pourrait très mal se terminer.

Une fin tragique pour ce triangle amoureux ?

A l'occasion d'une interview accordée à Allociné, Léa François - l'interprète de Barbara, a en effet déclaré que "la fin de l'intrigue va être surprenante pour tout le monde". L'actrice n'est bien évidemment pas entrée dans les détails, mais elle a tout de même confessé, "Je me rappelle que quand je l'ai lue, ça m'a fait beaucoup d'informations d'un coup ! (...) Je suis un peu tombée de ma chaise", avant de préciser que ce fameux triangle amoureux César, Emma et Baptiste était proche de sa conclusion, "Quoiqu'il arrive, ça va faire avancer les choses d'un côté ou d'un autre, vous verrez !"

Jacob va-t-il tuer Baptiste ? Va-t-il au contraire se retourner contre César ? Emma va-t-elle servir de victime collatérale dans cette histoire ? Rendez-vous d'ici la fin du mois d'octobre pour le savoir...