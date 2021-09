Plus belle la vie : Emma prête à quitter Baptiste après la tromperie avec Barbara ? La réponse

Baptiste couche avec Barbara

Les fans de Plus belle la vie vont-ils devoir faire leurs adieux à un couple emblématique de la série ? C'est la question que l'on peut se poser en suivant l'intrigue actuelle qui entoure Baptiste, Emma et Barbara. Tandis que le jeune homme a toujours été fou amoureux de la première, c'est avec la deuxième qu'il est en train de vivre une liaison.

Oui, d'une façon aussi inattendue qu'improbable, les scénaristes - privés de Boher et Samia suite au départ de Fabienne Carat, ont décidé de mettre en place un rapprochement sorti de nul part entre le père de Mathis et la compagne de César, au point de les faire craquer et de les faire se lancer dans quelques parties de jambes en l'air. Un twist que personne n'avait vu venir mais qui, heureusement, pourrait ne pas mettre fin au couple Baptiste/Emma.

Emma tient toujours à Baptiste

Dans un extrait inédit de l'épisode 4375 qui sera diffusé le 24 septembre sur France 3, on peut effectivement découvrir Emma - consciente de ne pas être la mieux placée pour reprocher quoi que ce soit à son mari, en train de prévenir Barbara.

"C'est un peu compliqué dans mon couple en ce moment, mais c'est pas la première fois. On a toujours surmonté nos crises. C'est même un peu notre spécificité d'ailleurs, notre force. Même par gros temps on reste à flot, déclare-t-elle ainsi, d'un ton aussi froid que menaçant. Baptiste est beaucoup trop resté à la maison ces dernières années. Il a envie de se changer les idées, il a besoin de changer d'air, c'est normal. Mais ça va lui passer, il va se lasser. Je le connais, j'ai un mari en or".

De quoi générer un certain malaise entre les deux femmes et nous prouver qu'Emma n'a aucunement l'intention de quitter et lâcher Baptiste. Une bonne nouvelle en apparence, reste désormais à savoir ce que pense ce dernier.