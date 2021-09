Plus belle la vie : Baptiste va tromper Emma avec Barbara, clash à venir ?

Baptiste va tromper Emma

Le monde de Plus belle la vie ne sera bientôt plus le même. Dans l'épisode 4372 qui sera diffusé le 21 septembre 2021 sur France 3, Baptiste va faire une révélation qui va tout changer et qui devrait décevoir / énerver de nombreux fans. La raison ? Le personnage de Bryan Trésor va tout simplement passer du côté obscur des relations amoureuses.

Alors que Baptiste a jusqu'à présent toujours été présenté comme extrêmement amoureux d'Emma, prêt à tout pour elle malgré les quelques trahisons de sa part à son encontre (on se souvient de sa tromperie avec César), c'est désormais lui qui va tromper sa compagne et mère de Mathis.

Aucun regret pour le jeune homme

Avec qui ? Sans grande surprise, c'est au côté de Barbara qu'il fera des galipettes sous la couette. Et le plus surprenant (et inquiétant) pour les fans du couple Baptiste/Emma, c'est que le jeune homme ne devrait rien regretter. Dans un extrait inédit, disponible dans notre diaporama, on peut au contraire le voir se vanter auprès de Kévin d'avoir succombé à cette partie de jambes en l'air, "Pourquoi j'ai fait ça ? T'es con ou quoi, parce que j'avais envie frère. Ca te dit rien l'attirance, le désir... La question que je me pose vraiment, c'est est-ce que à la base on est tous monogames ou non ?"

Pour l'heure, on ne sait pas encore comment réagira Emma quand elle apprendra cette terrible vérité. Néanmoins, quand on se souvient d'une précédente discussion, où elle semblait résignée et s'avouait mal placée pour juger Baptiste en cas de tromperie, on peut s'attendre à être surpris par la tournure des événements. En revanche, on sait déjà comme César va réagir : il sera l'homme le plus heureux du monde puisqu'il y verra enfin l'occasion de récupérer Emma...