Plus belle la vie : choc, César annonce quitter le Mistral, un départ pour Grant Lawrens ?

Après Samia (Fabienne Carat) en début d'année, Plus belle la vie va-t-elle dire au revoir à un autre de ses personnages emblématiques ? C'est possible. Et à la surprise générale, il pourrait s'agir... de César. Oui, comme on peut le découvrir dans un extrait inédit de l'épisode 4390 qui sera diffusé le vendredi 15 octobre 2021 sur France 3, le héros incarné par Grant Lawrens va annoncer son départ à Emma.

César annonce son départ du Mistral

Alors que la compagne de Baptiste lui rappellera qu'elle n'a pas l'intention de partir loin du Mistral avec lui, le jeune homme va tout simplement lui annoncer ceci : "Cette fois je pars tout seul. Je vais au Canada. Je voulais te dire au revoir. Je pars tout à l'heure".

Et forcément, son départ - qu'il annoncera comme définitif et sans retour, ne devrait pas être lié à une offre d'emploi dénichée sur place, mais bien à un besoin de reconstruction après ses différents échecs amoureux avec Emma, "C'est mieux comme ça. C'est pas de ta faute, je ne te mérite pas". La fin d'une époque...

Pourquoi on a du mal à y croire...

Malgré tout, si César semblera réellement sincère dans cet extrait, il est encore difficile de savoir s'il partira véritablement du Mistral. En cause ? On le sait, le personnage est un grand manipulateur et il n'est donc pas impossible de le voir inventer un tel mensonge afin de motiver Emma à quitter le père de Mathis.

Par ailleurs, quand on sait qu'il est lié à la récente disparition de Baptiste, on a du mal à l'imaginer s'en sortir aussi facilement, alors même que Camille est au courant de ses méfaits. Le karma frappe toujours sur France 3. Enfin, tandis que les scénaristes ont déjà perdu leur poule aux oeufs d'or (le couple Samia/Jean-Paul) suite aux adieux de Fabienne Carat, il apparait aujourd'hui impensable de les voir renoncer à ce triangle amoureux emblématique de la série, source inépuisable de twists et intrigues à rebondissements.

Au final, la seule chose de certaine à ce jour, c'est qu'il faudra attendre la diffusion de l'épisode pour en avoir le coeur net. Là où Grant Lawrens est habituellement actif sur ses réseaux sociaux, le comédien n'a encore rien déclaré officiellement au sujet d'un possible départ.