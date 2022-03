Plus belle la vie : bientôt la fin du couple Emma et Baptiste ? Nouvelle tromperie en vue

Le couple Emma et Baptiste (encore) en danger

Il y a quelques semaines, l'annonce de la possible fin de Plus belle la vie avait bouleversé les fans et brisé de nombreux coeurs. Pourtant, quand on découvre les nouvelles idées des scénaristes, on en vient tristement à penser que l'annulation de la série quotidienne ne serait finalement pas une si mauvaise idée.

En effet, alors qu'un personnage emblématique devrait bientôt trouver la mort à l'écran, c'est un couple culte du Mistral qui pourrait prochainement connaître un énième rebondissement improbable. Oui, alors que Baptiste (Bryan Trésor) et Emma (Pauline Bression) sont déjà passés par toutes les émotions et ont plus ou moins vécu toutes les épreuves possibles pour un couple (bébé, tromperies, mensonges, mariage...), les auteurs vont à nouveau plonger le duo au coeur d'une histoire clichée et déjà vue.

Nouvelle tromperie de Baptiste

Au programme cette fois ? Tandis qu'Emma est actuellement en Australie pour son travail, Baptiste vient de débuter une nouvelle carrière de pompier volontaire. L'occasion pour lui de découvrir la réalité d'un métier aussi passionnant que dangereux, mais également de faire la rencontre d'une certaine Justine à qui il va sauver la vie par deux fois.

Or, vous l'aurez compris, cette rencontre et ces deux sauvetages ne vont pas rester sans conséquences. Au contraire, comme on peut le découvrir dans un extrait inédit de l'épisode 4499 qui sera diffusé le 17 mars 2022 sur France 3, les deux personnages vont se rapprocher au point de s'embrasser et de vivre un moment très spécial et chaud...

De quoi comprendre que le couple phare de Plus belle la vie va ENCORE aborder le thème de la tromperie ? Difficile à dire. Si Baptiste devrait refuser de se lancer dans une liaison avec Justine par amour pour Emma et que Justine devrait être prête à n'être qu'une amie pour lui, le personnage de Bryan Trésor apparaîtra tout de même comme plus frustré et en colère que jamais contre sa femme, qu'il accusera d'abandon.

Traduction ? Ce n'est pas Emma qui pourrait mettre fin à ce couple, mais Baptiste qui pourrait arrêter leur relation. Un scénario qui n'a plus rien d'original et qui commence sérieusement à nous lasser...