Plus belle la vie, c'est fini : France 3 annule la cultissime série !

Clap de fin pour Plus belle la vie

Tremblement de terre dans le monde des séries. D'ici quelques mois, regarder la télévision n'aura plus la même saveur. Pour quelle raison ? Comme vient de l'annoncer Le Figaro, Plus belle la vie va prendre fin après 17 longues années et près de 4500 épisodes.

Si l'information n'a pas encore été officialisée par la production, le journal révèle que "la série quotidienne de la chaîne du service public, produite par Newen (la filiale de production du groupe TF1), éteindra définitivement ses caméras à la fin de cette saison". Autrement dit, c'est aux alentours de l'été prochain (août ?) que le tout dernier épisode de PBLV devrait être diffusé sur France 3.

Une annulation inévitable pour la série

La raison d'une telle annulation ? Alors que Plus belle la vie a été une précurseuse dans le monde des séries en France et a permis de mettre en avant de nombreux sujets sociétaux très importants (premier mariage gay à la télévision, premier acteur transgenre à l'écran), elle a malheureusement été victime de la concurrence qu'elle a malgré elle initié.

En effet, alors que TF1 a lancé Demain nous appartient en 2017 et Ici tout commence en 2020, et que France 2 a donné vie à Un si grand soleil 2018, Plus belle la vie a de son côté progressivement vu ses audiences dégringoler. Comme le rappelle Le Figaro, "Certains soirs, France 3 a pu enregistrer des pics jusqu'à 6,8 millions de téléspectateurs" entre 2006 et 2014, là où la série plafonne désormais "en dessous des 2,5 millions de téléspectateurs". Une chute vertigineuse qui n'est en rien une surprise.

Au contraire, ce vent de fraîcheur apporté par ces nouveautés au genre des fictions quotidiennes a rapidement fait passer Plus belle la vie comme une série à la traîne et fatiguée avec ses décors poussiéreux, une réalisation empruntée et des intrigues beaucoup trop répétitives. Même si les séries n'ont jamais été en confrontation directe à la télévision du côté des horaires (elles pouvaient cohabiter ensemble), la comparaison n'a jamais été flatteuse pour le Mistral qui a vu tous ses défauts ressurgir d'un coup, ce qui a logiquement fini par lasser les téléspectateurs.

Et c'est sans compter les départs réguliers des acteurs emblématiques et les trahisons fréquentes des scénaristes qui n'ont jamais hésité à tuer des personnages cultes (poke Samia de Fabienne Carat) ou séparer des couples mémorables pour le buzz... Des agissements qui, là encore, ont fini par saouler et détacher les fans.

Reste désormais à savoir si de nombreux retours importants seront mis en scène dans les prochains mois afin de permettre à Plus belle la vie de partir la tête haute et surtout, on a hâte de découvrir ce que va préparer France 3 pour lui succéder. Un spin-off est-il possible ? A suivre...