Plus belle la vie : un départ définitif pour Sacha ? Avy Marciano se confie sur son avenir

Avy Marciano quitte Plus belle la vie

Quelques jours après la confirmation du départ de Myra Tyliann (Alison), Plus belle la vie s'apprête à perdre un autre de ses personnages emblématiques. Après 10 années passées en tant que Sacha Malkavian au Mistral, Avy Marciano a pris la décision de quitter la série quotidienne de France 3.

Une déception à venir pour les fans, mais une nécessité pour le comédien qui a partagé sa lassitude auprès de Télé-Star, "Sacha manquait d'actions. Son évolution était un peu redondante. Je ne me retrouvais plus dans ce personnage. Les auteurs ne me mettaient plus en avant." De quoi comprendre que Sacha Malkavian a donc claqué la porte et ne compte désormais plus jamais remettre les pieds sur les plateaux ? Rassurez-vous, la situation est loin d'être aussi radicale.

Un départ définitif pour Sacha ?

Interrogé sur la façon dont le départ de Sacha sera mis en scène, l'acteur a promis que celui-ci se fera dans les meilleures conditions, "De manière très plan-plan, très pépère... Il quitte tout simplement Marseille pour rejoindre Victoire à Bordeaux." De fait, même s'il assure que sa "décision est définitive" et qu'il s'agit bien "d'un départ, pas d'une pause", il est hors de question pour lui de fermer la porte à un possible retour dans le futur.

"On ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Sacha n'étant pas mort, tout est possible, a rappelé Avy Marciano avec soulagement. La production va sans doute me rappeler dans quelques années avec une arche autour d'un retour de Sacha." Il faudra cependant se montrer patient. Il l'a en effet précisé, il souhaite pour l'instant consacrer ces prochains mois à un retour sur scène.