Plus belle la vie: Avy Marciano (Sacha) quitte la série, "Les auteurs ne me mettaient plus en avant"

Plus belle la vie perd encore un acteur... Après le départ de Fabienne Carat (Samia), celui de Grant Lawrens (César) ou bien les adieux de Myra Tyliann (Alison), c'est au tour d'Avy Marciano de surprendre les fans du feuilleton culte de France 3. L'acteur vu également dans Sous le soleil avait rejoint la série il y a 11 ans.

Avy Marciano dévoile les raisons de son départ de Plus belle la vie

C'est dans une interview donnée à TéléStar (à paraître en intégralité ce lundi 6 décembre 2021) qu'Avy Marciano a annoncé qu'il faisait ses adieux à Plus belle la vie après plus de 10 ans. L'acteur n'a pas été viré mais a décidé de quitter le show de son propre gré et a expliqué les raisons de ce départ. "J'ai toujours pensé que la vie d'un personnage ne pouvait pas durer indéfiniment. Avant que ça tourne en rond, j'ai pris la décision de partir" a-t-il déclaré.

Il faut dire qu'Avy Marciano n'était pas vraiment satisfait de l'évolution de Sacha depuis un moment. "Les auteurs ne me mettaient plus en avant" précise-t-il dans son interview, ajoutant que son personnage a "manqué d'action" et que son "évolution était un peu redondante". Alors qu'il ne se "retrouvait plus dans ce personnage", Avy Marciano a donc pris la décision d'arrêter.

Une décision prise depuis un an !

Un départ qui, il l'assure, n'est pas une simple pause mais est bien définitif puisqu'Avy Marciano souhaite désormais tourner la page et se consacrer à d'autres projets. Et cette décision ne date pas d'hier : "J'ai pris la décision de partir il y a un an. La production a été très surprise." a-t-il expliqué, ajoutant qu'il est resté plus longtemps car on lui a proposé "une dernière arche autour de la liberté d'expression et de la cécité". "Je considère désormais que c'est la fin de Sasha" ajoute l'acteur. De quoi briser le coeur des fans !