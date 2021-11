Plus belle la vie : Myra Tyliann (Alison) quitte la série, l'actrice s'explique

Myra Tyliann confirme son départ de Plus belle la vie

C'était la surprise de l'épisode de Plus belle la vie de ce vendredi 26 novembre 2021, Alison a fait ses adieux à Abdel et aux habitants du Mistral. Un départ temporaire ? A priori, la réponse est... non. A l'occasion d'un post publié sur son compte Instagram, Myra Tyliann - l'interprète de l'héroïne depuis 2016, a confirmé qu'elle quittait véritablement la série de France 3.

"Il y a maintenant cinq ans, pour la première fois, j'interprétais Alison. J'avais encore 17 ans et plein d'idées en tête", s'est-elle dans un premier temps souvenue, visiblement émue, avant de célébrer ses années passées sur les plateaux de tournage, "Cinq ans entourée de gens incroyables qui ont changé ma vie et d'aventures de fou, et ce soir, c'est mon dernier épisode".

La comédienne l'a assuré, elle ne garde que des bons souvenirs de son expérience et a donc logiquement tenu à remercier toutes les personnes qui ont pu l'accompagner ces dernières années, "Merci de m'avoir fait confiance, de m'avoir apporté autant dans ma jeune carrière d'actrice et de m'avoir enseigné l'effort et la constance, tout ça dans une bienveillance sans pareil. À toutes les équipes de Plus belle la vie, je vous aime du fond de mon coeur, merci à chacun d'entre vous. C'était LA BOMBE et vous allez beaucoup me manquer.".