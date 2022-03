Plus belle la vie : gros choc, un personnage culte va mourir dans les prochains épisodes

Un problème de santé pour Théo

C'est peu dire que Théo possède un comportement étrange depuis son retour au Mistral de Plus belle la vie. Est-ce une conséquence de sa récente "pause" avec Coralie ? Si l'on se fie à un extrait inédit de l'épisode 4498 qui sera diffusé le 16 mars 2022, la réponse est non. Au contraire, le personnage de Jules Fabre pourrait se voir diagnostiquer une bipolarité à l'instar de Delphine, sa mère.

Et bien évidemment, cette révélation ne sera pas sans conséquence. A mesure que l'intrigue entourant le frère d'Antoine avancera ces prochains jours, on découvrira que le jeune homme est aujourd'hui mêlé à de terribles histoires d'argent, probablement causées par son état de santé. Un constat qui, d'après le résumé de l'épisode 4505 (25 mars 2022), verra notamment la "mère et le fils s'associer pour rembourser cette dette", et qui aboutira finalement sur un tragique drame.

Coralie tuée dans Plus belle la vie

Toujours selon les résumés dévoilés par France 3, c'est un personnage emblématique de Plus belle la vie qui s'apprête malheureusement à trouver la mort à cause de cette histoire. Son nom ? Coralie. "Delphine et Théo cachent le corps de Coralie" explique ainsi le synopsis de l'épisode 4506 (28 mars 2022), "Franck couvre Delphine et Théo" apprend-on à travers celui de l'épisode 4508 (30 mars 2022), alors que les synopsis des deux épisodes suivants dévoilent : "La police remonte jusqu'à Théo et Delphine. (...) Delphine tente d'éviter la prison à Théo".

Oui, vous avez bien lu, il ne s'agit pas d'une mauvaise blague du 1er avril ou d'une séquence imaginée par un Théo malade, Coralie va bel et bien mourir au Mistral. Et si on ne connait pas encore le pourquoi du comment de ce décès (Théo a-t-il tué sa compagne à cause d'un effet secondaire de sa bipolarité ? A-t-elle été tuée par vengeance de la part des personnes à qui Théo doit de l'argent ?), il ne fait déjà aucun doute que cette mort, qui interviendra seulement un an après celle de Samia (Fabienne Carat), fera grincer des dents du côté des fans.

Comme quoi, ça ne serait finalement pas une mauvaise chose que la série soit annulée cette année. Cela empêcherait les scénaristes de tuer tout le monde à l'écran...