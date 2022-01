Plus belle la vie : Théo Bommel enfin de retour et on a la date

Alors que les départs se sont enchaînés dans Plus belle la vie en 2021 comme avec celui d'Avy Marciano, les adieux de César alias Grant Lawrens ou encore la fin de Samia (Fabienne Carat), les fans du feuilleton ont droit à une bonne nouvelle en ce début 2022 : le retour d'un personnage disparu sans explication.

Théo Bommel revient au Mistral

Aux dernières nouvelles, Théo et son ex-prof, Coralie (Coralie Audret a remplacé Sara Mortensen dans le rôle), avec qui il s'est mis en couple, s'étaient installés tandis qu'Antoine (Enola Righi) est parti suivre ses études à Paris. Ça, c'était à la fin de l'été 2020 et depuis, on n'avait plus de nouvelles des personnages. Après des années de suspense, Théo sera enfin de retour dans Plus belle la vie. Selon Télé Loisirs, Jules Fabre qui l'incarne reprendra le tournage dès ce jeudi 13 janvier. Quant au retour de Théo ? Il aura lieu le 2 mars prochain, toujours selon Télé Loisirs. On ne sait pour l'instant pas comment cette longue absence va être expliquée mais les fans seront ravis de revoir Jules Fabre qui avait rejoint le casting de PBLV en 2017.

Jules Fabre va donc aussi retrouver sur les tournages ses célèbres parents. Eh oui, l'acteur est en fait le fils de Marie Réache (Babeth Nebout) et d'Alexandre Fabre (Charles Frémont) ! En décembre dernier, Marie Réache avait confié que son fils était prêt pour revenir dans la série. "Je sais que lui, ça lui ferait extrêmement plaisir de revenir." avait-elle assuré. Son souhait a finalement été exaucé !