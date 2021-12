Plus belle la vie : Valentin Nebout et Théo Bommel enfin de retour ? Une actrice répond

Ces dernières semaines, le coeur des fans de Plus belle la vie n'a pas été épargné. Ainsi, après le départ de Myra Tyliann qui a mis fin à la relation entre Alison et Abdel, c'est l'acteur Avy Marciano qui a décidé de quitter la série, au grand désespoir des téléspectateurs accros aux aventures de Sacha et Luna.

Valentin Nebout va-t-il revenir ?

Aussi, peut-on enfin espérer des bonnes nouvelles pour 2022 avec, pourquoi pas, quelques retours ? C'est justement ce qu'a tenté de savoir Télé-Loisirs au détour d'un entretien avec Marie Réache. Alors que Babeth, son personnage, vient de donner naissance à un petit garçon, le magazine a souhaité savoir si Valentin - son autre fils, allait enfin réapparaître après plusieurs années d'absence pour rencontrer son petit frère.

Réponse de la comédienne ? Rien n'est moins sûr. "Valentin, on ne le voit plus trop. Je ne sais pas quand il reviendra", a-t-elle confessé, la faute à l'emploi du temps déjà bien chargé de son interprète, "Je sais que Louis Duneton tourne La Faute à Rousseau [saison 2]". La lose.

Malgré tout, les fans peuvent compter sur Marie Réache afin de motiver le comédien à revenir au Mistral. Après avoir confié, "On s'appelle souvent. Je l'aime et l'aimerai toute ma vie", l'actrice a révélé être la première à vouloir de nouveau jouer à ses côtés, "Dans l'histoire, Valentin est parti aux États-Unis avec une petite nana. Il fait des études là-bas. (...) On en était resté là, on se quittait sur la place du Mistral. Ça fait déjà longtemps, j'adorerais qu'il revienne." Le message sera-t-il entendu ? A suivre.

Théo Bommel de retour ? Jules Fabre est prêt

Mais ce n'est pas tout, Marie Réache s'est également confiée sur le possible retour de Jules Fabre, qui n'est autre que son véritable fils dans la vraie vie. Alors que l'interprète de Théo Bommel a longtemps été au centre des intrigues de Plus belle la vie grâce à son histoire avec Coralie, son ancienne prof, le frère d'Antoine a lui aussi mystérieusement disparu ces derniers mois.

Malheureusement, là encore, l'interprète de Babeth n'a pas de réponse positive à nous offrir : "J'espère qu'il [Jules Fabre] reviendra un jour mais pour l'instant je n'en ai aucune idée, rien n'est vraiment acté". Cependant, elle l'a assuré, son fils est de son côté prêt à revenir et n'attend que le feu vert des scénaristes, "Je sais que lui, ça lui ferait extrêmement plaisir de revenir."

A l'approche de Noël, vous savez désormais quoi ajouter sur votre liste !