Plus belle la vie : Avy Marciano s'en va, découvrez les hommages émouvants de tous les acteurs

La très belle déclaration d'Anne Décis

Des messages forts, qui nous rappellent l'impact qu'Avy Marciano a pu avoir dans la série. Et ce n'est pas Anne Décis (Luna Torres) qui nous contredira. Tandis que l'actrice était l'une de ses partenaires de jeu privilégiées ces dernières années, elle a profité de son propre compte Instagram pour lui rendre un émouvant hommage.

Après avoir sélectionné de nombreuses photos des coulisses de Plus belle la vie, marquant leur belle complicité, Anne Décis s'est montrée très émue à l'idée de le voir partir, "Il s'en va et c'est quelque chose à vivre. Nous avons partagé 10 ans ensemble sur ces plateaux de tournage. 10 ans de rires, de connexion, d'engueulades jamais longues, de 'chouette on tourne aujourd'hui', de recherche sur la façon d'améliorer notre jeu. D'un regard, il sait au milieu du plateau, comment je vais, si j'ai la connerie, ou si je ne suis pas en forme. Comment vous expliquer? Jouer avec lui, c'est comme jouer à la meilleure version possible des cowboys et des indiens. C'est sentir tout son être vibrer de la même note, c'est une promesse de bonheur, c'est la garantie de la Joie, c'est avoir envie de l'épater, savoir qu'il vous aime dans vos plus belles séquences et dans toutes celles que vous avez ratées, c'est jouer à domicile le championnat du monde."

Admirative et sous le charme, la comédienne a ensuite ajouté plus loin, "C'est un compagnon de route généreux, attentif à chaque membre de l'équipe, humble et doux. C'est la personne qui raconte mieux les blagues que n'importe qui d'autre." Puis, elle a conclu son message de la plus belle des façons, "Quelle chance inouïe j'ai eu de le côtoyer sur ces plateaux pendant 10 ans. C'est beaucoup grâce à lui que j'ai pu m'épanouir en tant que Luna. Il sait ce que je pense de lui. Maintenant vous le savez aussi."