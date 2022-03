Plus belle la vie : Théo de retour sans Coralie, séparation surprise pour le couple

Les fans de Plus belle la vie vont pouvoir retrouver le sourire. Tandis que l'avenir de la série semble s'assombrir avec une possible annulation par France 3 d'ici la fin de l'année, un personnage emblématique du Mistral va de son côté faire son grand retour cette semaine. En effet, c'est ce mercredi 2 mars 2022 que Théo Bommel (Jules Fabre) retrouvera Marseille après un an et demi d'absence.

Théo et Coralie séparés dans Plus belle la vie

Une bonne nouvelle ? Oui, mais qui sera néanmoins marquée par une mauvaise surprise. Comme on peut déjà le découvrir dans un extrait inédit de l'épisode 4489 qui sera diffusé le 3 mars prochain (voir dans notre diaporama), le frère d'Antoine rentrera tout seul auprès de ses proches. La raison ? Après plusieurs années d'une relation intense (et chaotique), lui et Coralie ont décidé... de faire une pause.

"C'est pas un problème [avec Coralie], mais disons qu'on fait une sorte de break", peut-on ainsi l'entendre révéler à sa mère dans la vidéo. Et alors que celle-ci lui demande si la différence d'âges est la source des tensions actuelles, le jeune homme - qui apparaît plutôt serein, avance finalement une autre piste, "En fait on a passé beaucoup de temps ensemble ces derniers temps, tout notre temps, et ça a l'air d'avoir ses limites."

Une rupture temporaire ?

On tient tout de même à vous rassurer, cette séparation n'est clairement pas définitive. Premièrement, Théo est le premier à croire en une happy ending pour son couple, "Mais c'est rien, on respire un bon coup chacun de notre côté et on sera encore plus heureux de se retrouver après. Mais oui [c'est pas plus grave que ça]. On s'aime, ça va s'arranger".

Deuxièmement, même si sa mère ne semble pas convaincue dans l'extrait en question, on se souvient également d'une séquence culte diffusée en décembre 2019. Souvenez-vous, celle-ci se déroulait dans un futur proche et mettait en scène une Coralie... enceinte de Théo. On ne sait pas si les scénaristes ont vraiment l'intention de mettre une telle idée en place dans les prochains mois, mais nos doigts sont croisés !