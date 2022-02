Plus belle la vie finalement sauvée ? Un espoir possible d'après France Télévisions

Ce jeudi 17 février 2022, Le Figaro a fait trembler le monde des séries. En cause ? Le journal a profité d'un article pour annoncer la fin prochaine de Plus belle la vie, qui devrait être sacrifiée par France 3 en raison de ses audiences en chute libre, alors même qu'elle est produite par Newen (filiale de TF1), à l'inverse d'Un si grand soleil qui est sa véritable fiction maison et donc son nouveau chouchou.

Plus belle la vie finalement sauvée ?

Pourtant, quelques heures après cette annonce qui a rapidement fait déprimer des millions de fans, France Télévisions a tenu à tempérer ces révélations. Interrogé par Le Parisien, le groupe a promis qu'aucune décision n'avait encore été prise concernant l'avenir de la fiction quotidienne du Mistral.

"Notre contrat avec Newen (qui produit le feuilleton de France 3) s'arrête le 31 décembre 2022. Passée cette date, la fin de Plus belle la vie, dont les audiences sont en baisse, est une possibilité", a dans un premier temps déclaré France Télé. Or, il a tenu à le préciser, cette possibilité "n'est pas la seule". De fait, à en croire les dirigeants, ils auraient "simplement rouvert les discussions, comme il y a deux ans" afin de réfléchir au futur, qu'il s'agisse d'un renouvellement, d'une annulation, d'un potentiel spin-off ou d'un contrat moins coûteux.

Pourquoi ça coince ?

Après tout, si Plus belle la vie est entrée dans l'histoire des séries en France et peut toujours compter sur un socle solide de fans - la série est actuellement suivie par 2,5 millions de téléspectateurs en moyenne, elle coûterait très chère à produire (on parle d'un budget de 30 millions d'euros par an).

Or, si France Télévisions n'a logiquement pas envie de se mettre son public à dos, le groupe serait dans le même temps de moins en moins enclin à payer la société de production TelFrance (qui appartient à Newen) quand celle-ci produit également... Demain nous appartient et Ici tout commence. Oui, vous avez bien lu, en l'état actuel des choses, Plus belle la vie finance malgré elle ses propres concurrentes... Autant dire que les négociations s'annoncent musclées !