Plus belle la vie : un nouveau bébé, deux acteurs de la série parents pour la deuxième fois

Les personnages de Plus belle la vie traversent peut-être d'innombrables galères à l'écran, la faute à des scénaristes un peu trop sadiques par instant, mais la série peut également prendre la forme d'un véritable conte de fées pour... ses acteurs. Et ce ne sont pas Emanuele Giorgi et Cécile Mazéas qui nous contrediront.

Comme le confiait l'interprète de Francesco Ibaldi à Télé-Loisirs en 2019, il a "vécu un véritable coup de foudre" pour la comédienne lors de leur rencontre sur les plateaux de la fiction quotidienne de France 3 durant l'intrigue autour de L'Enchanteur, "On s'était vu juste avant au maquillage, mais quand on s'est regardé pour la première fois... Jamais je n'avais vécu quelque chose comme ça."

Un nouveau bébé pour Emanuele Giorgi et Cécile Mazéas

Près de six ans après leur rencontre, tout va pour le mieux entre les deux stars. Alors que Cécile Mazéas avait par la suite retrouvé Plus belle la vie en 2020 avec un nouveau rôle (après avoir joué Aurélie Delorme, elle a incarné Cécile Merle), la comédienne et Emanuele Giorgi sont désormais les heureux parents de deux enfants.

En effet après la naissance de leur fils Valentino le 28 avril 2019, Cécile Mazéas a profité de son compte Instagram ce lundi 31 janvier 2021 pour annoncer avoir accouché d'un nouveau bébé "il y a 15 jours", donc aux alentours du 15/16 janvier 2022.

Pour l'heure, l'actrice n'a pas dévoilé plus de détails sur cet événement (il avait fallu attendre plus de deux ans pour découvrir une première photo de Valentino), mais si l'on se fie à l'un des hashtags présents sous son post, on peut comprendre que c'est une fille qui vient de rejoindre cette petite famille et que celle-ci se prénomme... Emy.