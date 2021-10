Plus belle la vie : Léa François déçue par l'histoire entre Barbara et Baptiste ? Elle se confie

Le 15 octobre 2021 sera un jour très spécial. La raison ? C'est à cette date que France 3 diffusera l'épisode 4390 de Plus belle la vie dans lequel Baptiste en profitera pour mettre fin à sa liaison avec Barbara afin de se concentrer pleinement sur sa vie de couple avec Emma. Un soulagement pour de nombreux téléspectateurs qui ne comprenaient pas d'où sortait cette histoire, mais également pour Léa François, l'interprète de la jeune serveuse.

"Je savais qu'à la fin cela se terminerait mal pour elle"

"Je n'imaginais pas Barbara être la maîtresse d'un homme marié. Cette intrigue m'a étonnée au fur et à mesure de la lecture", a notamment confessé l'actrice auprès de Télé-Loisirs. Si son héroïne est une habituée des intrigues WTF et a pas mal souffert ces dernières années, "Je sais très bien que mon personnage peut partir au quart de tour et agir sans réfléchir, ni penser aux conséquences", Léa François ne s'est néanmoins pas montrée très fan de cette situation.

"Baptiste va choisir Emma, César va choisir Emma et Barbara est quittée par tout le monde et reste seule, a déploré la comédienne, alors même que Barbara avait des projets d'enfant il y a encore quelques semaines. Tout au long de l'intrigue, je me disais que Barbara faisait n'importe quoi mais je savais qu'à la fin, cela se terminerait mal pour elle."

Barbara déjà prête à rebondir

Malgré tout, Léa François est soulagée d'une chose : Barbara ne devrait pas s'enfoncer inutilement dans le futur. Après avoir rappelé, "en l'occurrence, Baptiste a aussi sa part de responsabilité", l'actrice a confessé que c'est cette réalité qui lui permettra d'avancer et de se reconstruire sereinement.

Bien évidemment, elle n'est pas entrée dans les détails, mais elle a tout de même confié que la fille de Léo Castelli ne s'enfoncera pas, "Barbara commençait à se projeter avec lui et, selon moi, elle lui en veut de lui avoir donné de l'espoir. Mais elle a conscience de la situation et, même si cela lui fait mal, elle l'accepte et ne va pas s'accrocher à lui. Elle sait que Baptiste a un enfant et qu'il est marié."