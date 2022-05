Plus belle la vie officiellement annulée : France 3 annonce la date de fin et promet une conclusion "à la hauteur"

France 3 annule officiellement Plus belle la vie

La rumeur courait depuis plusieurs semaines maintenant, c'est désormais officiel : Plus belle la vie va s'arrêter. Alors que France Télévisions et les producteurs de la série quotidienne étaient en négociations depuis quelques mois, le groupe a finalement pris la décision d'annuler les aventures de Boher, Abdel, Barbara & Cie au célèbre Mistral.

Dans un communiqué publié ce jeudi 5 mai 2022, France Télé a tout simplement annoncé que "Plus belle la vie terminera son aventure en novembre 2022". La raison d'une telle décision ? Rien n'a véritablement été précisé à ce sujet, si ce n'est un besoin de renouveau sur l'antenne de France 3, "Les attentes des téléspectateurs et la consommation des programmes ont évolué depuis 18 ans. Dans ce contexte, un renouvellement de l'offre créative est nécessaire".

"Une fin à la hauteur" en préparation

Par ailleurs, alors que la série va s'absenter au moins une semaine durant ce mois de mai, la faute au tournoi de tennis de Roland-Garros, les dirigeants de France Télé ont néanmoins tenu à assurer aux fans que la série restera jusqu'au bout l'une de leurs priorités. Autrement dit ? "La fin du feuilleton sera à la hauteur de ce qu'il a apporté aux Français pendant de nombreuses années".

Bien évidemment, il est encore trop tôt pour savoir ce que les scénaristes mettront en place cet automne pour célébrer cette conclusion inattendue (retour de certains personnages cultes ? des portes laissées ouvertes en cas de retour de PBLV sur des chaînes du groupe TF1 ?), mais France Télévisions a déjà précisé ceci : "Dès aujourd'hui, nous nous engageons à boucler dignement cette magnifique et longue histoire avec notre public et l'ensemble des talents qui l'ont façonnée, derrière et devant la caméra."

Marseille restera sur France 3

Enfin, pour ceux qui s'inquiéteraient de l'avenir des centaines des personnes qui travaillent actuellement quotidiennement sur la série près de Marseille (acteurs, techniciens, auteurs, réalisateurs...), sachez que de nouveaux tournages devraient être rapidement mis en place dans la région.

"France Télévisions va s'engager dans un nouveau pacte créatif à Marseille, dans la prolongation du plan France 2030, peut-on ainsi lire dans le communiqué. Ce pacte doit se traduire par le tournage de nouvelles séries originales, qui permettront d'irriguer la fiction de France Télévisions de nouveaux contenus à destination de toutes les générations. Cette dynamique de renouveau créatif permettra à Marseille de rayonner et aux professionnels du secteur local de la culture de continuer à exercer leurs talents et leur métier."