Plus belle la vie annulée par France 3 et sauvée par TF1 ? Les dirigeants confirment "un intérêt"

Rien n'est encore décidé, France Télévisions a même rappelé que les discussions étaient toujours en cours, mais la rumeur du moment laisse entendre que Plus belle la vie pourrait être annulée par France 3 d'ici la fin de cette année 2022. Une situation qui scandalise déjà de nombreux acteurs, présents ou anciens, mais qui ne signifierait pourtant pas la fin de la série quotidienne.

Plus belle la vie sauvée par le groupe TF1 ?

Interrogé par Puremédias sur la possibilité de voir le groupe TF1 récupérer la fiction pour l'une de ses chaînes (TF1, TFX, TMC), Xavier Gandon (directeur des antennes) a confessé que la porte à un tel scénario était effectivement ouverte.

Si celui-ci a dans un premier temps jouer la carte langue de bois + diplomatique, "Je ne suis évidemment pas au fait des discussions en cours autour de ce programme (entre France Télévisions et Newen, ndlr)", il n'a néanmoins pas caché qu'un tel intérêt était réel et inévitable, "Cette marque a un gros potentiel. Elle est produite par une équipe très expérimentée et fédère une large communauté de téléspectateurs. Elle a donc un intérêt pour un groupe comme TF1".

Une série qui provoque un réel intérêt

Et dans le cas où le groupe TF1 (qui produit la série via sa société Newem) déciderait finalement de ne pas la récupérer ? Rassurez-vous, Plus belle la vie aurait encore de nombreuses cartes à jouer. Xavier Ganton l'a précisé, il s'agit d'une oeuvre qui attise les convoitises et qui pourrait facilement se retrouver sur certains site de streaming en quête de diversité dans leurs contenus comme Netflix ou Prime Videos.

"De l'intérêt, elle en a pour nos concurrents, dont des plateformes à la recherche de contenus locaux forts et fidélisant, a-t-il notamment assuré à nos confrères. Elle suscitera sans aucun doute un fort intérêt de l'ensemble du marché." Un soulagement qui, on l'espère, se vérifiera réellement.