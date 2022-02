Plus belle la vie annulée ? Fabienne Carat (Samia) défend la série, "ça serait ravageur"

Impossible d'imaginer une télévision sans Plus belle la vie ? Et pourtant, c'est bien ce qui pourrait nous attendre d'ici quelques mois. A en croire la rumeur du moment - néanmoins tempérée par France Télévisions, la série quotidienne lancée en 2004 sur France 3 pourrait prendre fin d'ici le mois de décembre 2022. En cause ? De mauvaises audiences et un coût de production trop élevé.

Une révélation faite par Le Figaro qui a immédiatement provoqué la colère et la tristesse des fans, mais pas que. Invitée de TPMP (C8) ce jeudi 17 février 2021, Fabienne Carat - l'ex interprète de Samia pendant plus de 15 ans dans PBLV, n'a pas manqué de partager sa déception.

Fabienne Carat contre des coupes budgétaires pour la série

Interrogée dans un premier temps sur l'objectif supposé de France Télévisions d'imposer une baisse des coûts de production avant de renouveler la série, la comédienne a rappelé que c'était quasiment impossible à mettre en place tant l'organisation est déjà à flux tendu : "Faire des économies ? Moi qui ait vécu au coeur de l'histoire pendant 15 ans, on est déjà vraiment à fond niveau boulot. Y a parfois des équipes [de tournage] jusqu'à l'équipe D : A, B, C, D [en simultanée]".

Puis, elle l'a ensuite précisé, l'idée de vouloir chambouler l'optimisation en place est absurde tant celle-ci fonctionne partout ailleurs, "D'ailleurs, le fonctionnement de PBLV a été repris sur toutes les autres quotidiennes, on en est très fiers. Ca veut dire que ça fonctionne et que ça va vite". Autrement dit, à moins de vouloir faire du sous-Demain nous appartient ou du sous-Ici tout commence qui utilisent la même recette, et donc risquer de se mettre le public à dos, ces coupes budgétaires n'auraient aucun intérêt.

"Mais je vous assure qu'au niveau du rythme, [les scénaristes] pour écrire, nous pour apprendre les textes et les recracher (...) Ça va très très vite, il faut qu'on continue à jouer, à faire de jolies choses, à raconter des histoires, a-t-elle soutenu. Donc aller plus vite que ça, ça va être compliqué et réduire les coûts, je ne sais pas si ça va être possible".

L'actrice veut sauver Plus belle la vie

Oui, un an après son départ du Mistral, l'actrice est toujours aussi impliquée dans l'avenir de Plus belle la vie : "Il faut trouver une solution". Une surprise ? Pas du tout. Après avoir confessé, "C'est pas pour moi, mais ca fait travailler plein de copains", Fabienne Carat a dévoilé que cette série est plus importante qu'on ne l'imagine aux yeux des téléspectateurs.

"Quand je suis partie, j'ai fait tellement de peine aux gens et tous les jours, je reçois des messages où les gens disent que je leur manque. Je reçois des messages très forts, a partagé l'actrice. Et je ne suis qu'un seul personnage, donc si c'était la série qui s'arrêtait complètement, ça serait vraiment ravageur".