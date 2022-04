Plus belle la vie annulée par France 3 ? La réponse bientôt dévoilée, "On a des échéances..."

Plus belle la vie va-t-elle être prochainement annulée ? C'est la question qui inquiète les fans depuis plusieurs semaines. Alors que les audiences de la série quotidienne sont moins puissantes que par le passé et que les aventures de Boher, Théo, Barbara & cie coûtent cher à produire, France Télévisions hésiterait fortement à renouveler la série et pourrait donc décider de la conclure à la fin de son contrat en décembre 2022.

L'avenir de Plus belle la vie enfin décidé ?

Un mystère difficile à vivre pour les fans, mais également pour les comédiens et techniciens dont les carrières sont plongées dans l'incertitude, qui pourrait heureusement bientôt prendre fin. A l'occasion d'une interview accordée à Télé-Loisirs, Serge Ladron de Guevarra (producteur) a en effet confessé que les discussions actuelles étaient sur le point d'aboutir à une décision.

"Les négociations sont en cours et, logiquement, on devrait être sur une décision dans les jours qui viennent, a-t-il confié dans un premier temps, avant de rappeler que la balle n'était cependant pas dans leur camp, "Mais nous, côté Newen (la société de production), nous n'avons pas le doigt sur le bouton, c'est le diffuseur".

Un délai encore trop flou ? Oui, mais rassurez-vous, Serge Ladron de Guevarra et son équipe sont les premiers à mettre la pression à France Télévisions afin que le groupe se décide rapidement. "On a besoin de connaître la décision le plus vite possible pour pouvoir continuer à écrire, a-t-il martelé. On a des échéances qui sont la fin de la saison, avec des intrigues à tourner, on a un prime-time qui nous attend aussi".

Le producteur optimiste

Malgré tout, aussi étonnant que cela puisse paraître au regard de la situation, celle-ci ne semble pas totalement inquiéter le producteur. Après avoir pourtant une nouvelle fois déclaré, "nous ne sommes pas maîtres de la décision", il s'est montré optimiste sur l'évolution de la situation, "tous les partenaires autour de la table le savent [qu'il y a urgence]. Tant qu'on n'a pas la décision, cela signifie que les partenaires continuent à discuter, ce qui est plutôt bon signe."

Surtout, il l'a confessé, "on se prépare à toutes les éventualités". Et parmi ces éventualités, comme l'a récemment avoué Xavier Gandon (directeur des antennes du groupe TF1), l'hypothèse de voir Plus belle la vie être sauvée et débarquer sur TF1, TFX ou TMC n'est pas à exclure, "Cette marque a un gros potentiel. Elle est produite par une équipe très expérimentée et fédère une large communauté de téléspectateurs. Elle a donc un intérêt pour un groupe comme TF1". A suivre.