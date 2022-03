Plus belle la vie : Jean-Luc Mélenchon prêt à sauver la série ? Une actrice milite à ses côtés

Pendant que Will Smith giflait Chris Rock aux Oscars, Jean-Luc Mélenchon profitait de ce dimanche 27 mars 2022 pour organiser un nouveau meeting à Marseille à quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Et pour l'occasion, le politicien était accompagné d'une guest-star très spéciale : la comédienne Sophie de La Rochefoucauld.

Une actrice de PBLV milite contre l'annulation de la série

Alors que Jean-Luc Mélenchon était présent dans le Sud pour y dévoiler son programme habituel, l'actrice de Plus belle la vie - connue pour son rôle de Caroline Évenot, en a de son côté profité pour lui ajouter une nouvelle proposition inattendue : celle de sauver la cultissime série quotidienne. Il y a quelques mois, il a en effet été révélé que France 3 pourrait annuler PBLV à cause, notamment, de ses audiences déclinantes et d'un budget conséquent. Une révélation qui avait choqué les fans et qui, vous l'aurez compris, inquiète aujourd'hui la star.

Aussi, comme le dévoile Télé-Loisirs, Sophie de La Rochefoucauld a tenu à faire prendre conscience au candidat à l'élection que la disparition de Plus belle la vie de nos écrans marquerait un coup dur à la France à différents niveaux. "Cette série, avec ses milliers d'épisodes, fait vivre des centaines d'intermittents, de permanents, comédiens, techniciens, a-t-elle révélé dans un premier temps, comparant cette possible annulation à la fermeture d'une usine. Arrêter la série, ça mettrait sur le carreau plus de 600 emplois directs. Ce serait catastrophique".

Mélenchon prêt à sauver 600 emplois ?

Puis, toujours très remontée contre cette situation, elle a ensuite rappelé que Plus belle la vie était "une série citoyenne, quotidienne, qui a depuis dix-huit ans un vrai impact sur la vie des gens", et qu'il n'était pas normal de voir la loi du marché et des profits prendre le pas sur une oeuvre historique et importante, "Comme d'habitude, au nom de la rentabilité financière, c'est une série populaire qui serait sacrifiée, et avec elle plus de 600 emplois ! Vous vous rendez compte ?" A priori, elle ne devrait donc jamais jouer dans une série de Netflix alors même que la plateforme est capable d'annuler ses fictions au bout d'une seule saison...

Pour l'heure, on ne sait pas si Jean-Luc Mélenchon a réellement pour ambition de sauver la série en cas de succession à Emmanuel Macron, mais il n'a pas hésité à partager ce discours sur son compte Twitter. En même temps, grâce à l'actrice, il a désormais le droit à un nouveau slogan aussi kitsch qu'efficace : "Avec Jean-Luc Mélenchon, la vie sera belle ! La vie sera plus belle !"