Plus belle la vie déprogrammée : France 3 ne va pas diffuser d'épisodes pendant (au moins) une semaine

Malgré des rumeurs insistantes depuis plusieurs semaines, Plus belle la vie n'a toujours pas été officiellement annulée par France 3. En revanche, alors que les comédiens s'avouent lassés de ne pas savoir de quoi leur avenir sera fait, la chaîne va prochainement nous rappeler qu'elle ne fait plus de la série quotidienne l'une de ses priorités.

Pas de Plus belle la vie pendant une semaine

La date est cochée dans l'agenda de tous les amateurs de sport, c'est le 22 mai 2022 que le tournoi de tennis de Roland-Garros débutera en France. Le rapport avec les histoires au Mistral ? A cette occasion, les dirigeants de France Télévisions ont tout simplement décidé de privilégier les matchs de Nadal, Djokovic & Cie aux aventures de Boher, Abdel et Barbara.

En effet, l'annonce a été faite cette semaine : du 23 au 27 mai prochain, c'est le tennis qui aura le droit au direct de 19h55 à 20h40 sur France 3. Puis, dès 20h50, ce sont les émissions Tout Le Sport et Tout Le Sport Roland-Garros qui seront proposées. Autrement dit, il n'y aura plus de plages horaires disponibles pour Plus belle la vie, qui verra ses épisodes être reportés à une date ultérieure.

Une déprogrammation qui pourrait s'éterniser

Quelle date ? C'est la grande question du moment. Pour l'heure, seule cette première semaine du tournoi est censée être concernée par ce changement de diffusion. Cependant, France Télévisions ne l'a pas caché, il n'est pas impossible que la semaine suivante, du 31 mai au 3 juin 2022, soit également sujette à un tel bouleversement. Et pour cause, le tennis y aura à nouveau la priorité dès 19h55 dans le cas où l'un des matchs de l'après-midi ne serait pas terminé. De fait, il faudra attendre le jour même pour découvrir si, oui ou non, PBLV sera diffusée à la télé.

Et à la question, "pourquoi les épisodes ne seront pas diffusés sur France 4, comme c'était le cas jusqu'à présent ?", la réponse est simple : la grille de la chaîne de la TNT sera déjà réservée au Festival de Cannes. La lose.