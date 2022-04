Plus belle la vie annulée ? Les acteurs en colère et lassés d'attendre la décision

Difficile d'imaginer la télévision sans Plus belle la vie. Et pourtant, c'est l'inquiétude du moment : France 3 pourrait bientôt annuler la cultissime série quotidienne. En cause ? Des audiences déclinantes et un budget trop conséquent. Une possibilité qui attriste déjà de nombreux fans et une incertitude qui agace les comédiens.

Quel avenir pour Plus belle la vie ? Les acteurs agacés

Alors que les négociations / discussions au sujet de l'avenir de PBLV sont toujours en cours entre France Télévisions et les producteurs, certaines stars de la série n'ont pas caché leur colère vis-à-vis d'une telle situation. Interrogée par Le Parisien, Cécilia Hornus (Blanche) a notamment confessé que l'ambiance n'était actuellement pas à la fête sur les plateaux, "On sent que la tension monte. Ce n'est pas très gai tout ça."

Et pour cause, comme l'a ajouté un acteur qui a souhaité rester anonyme, il est difficile pour les équipes de rester concentrées quand leur avenir professionnel est en jeu. Enervé de voir une telle décision être repoussée jusqu'à la fin de la présidentielle, "On est des comédiens, on ne fait pas de la politique", celui a déploré, "Depuis deux mois, on travaille avec le coeur serré."

"On vit vraiment comme une famille"

De son côté, Anne Decis n'a pas caché sa peine de voir la série être malmenée à ce point et de n'avoir aucun "moyen d'action, de pouvoir là-dessus". Au micro de Télé-Loisirs, l'interprète de Luna a rappelé que Plus belle la vie était bien plus qu'une simple fiction, qu'un simple travail : "Les acteurs sont très attachés à la série d'autant plus quand on y est depuis longtemps. On vit vraiment comme une famille, on appartient à quelque chose de très fort donc on est suspendu à une décision qui nous échappe".

Malgré tout, consciente qu'elle n'a pas son mot à dire, la comédienne a souhaité se montrer philosophe. Bien évidemment, elle n'a pas envie de quitter le Mistral, mais elle sait également que cette situation est loin d'être inédite à la télévision, "Si ça continue, très bien, si ça s'arrête, ce sera comme ça, nous on continuera notre métier [ailleurs]".