Plus belle la vie : quelle fin pour Emma et Baptiste ? La décision choc qui va tout changer

Suite à l'annulation de Plus belle la vie par France 3, il ne reste désormais plus qu'une poignée d'épisodes inédits avant que la série ne disparaisse de nos écrans le 18 novembre prochain. Et malheureusement pour le coeur des téléspectateurs, la série pourrait s'arrêter avec la fin officielle de l'un des couples les plus emblématiques de la série.

Baptiste coupe les ponts avec Emma

Alors que l'on pensait Baptiste ENFIN heureux avec Emma, notamment depuis la disparition de César, son ancien rival, cela fait désormais quelques mois que le pompier volontaire vit finalement une aventure inattendue avec Justine. Et contrairement à ce que l'on pouvait croire, il ne devrait pas s'agir d'une simple passade. Là où Emma semblait pourtant prête à tout pour récupérer le père de Mathis et lui remettre la tête à l'endroit, ce dernier va prochainement faire une révélation choquante. Dans l'épisode 4612 qui sera diffusé le 7 septembre prochain, le jeune homme va tout simplement déclarer à son ex qu'il a fait le choix... de l'effacer de sa vie.

"Y a un truc tellement fort qui existe entre nous après tout ce qu'on a vécu, c'est normal, mais je pense que ça serait mieux si on arrête là, va notamment balancer Baptiste à Emma. Toi et moi, il ne faut plus qu'on ait de contact." Une annonce qui ne va logiquement pas plaire à la mère de famille, "C'est elle qui t'a demandé ça ? Elle veut que tu coupes les ponts avec moi ?", mais qui semble sincère et venir du coeur, "C'est ma décision, j'ai envie de construire quelque chose de fort avec elle et si je continue à te voir, y aura toujours un obstacle." Où sont les mouchoirs ?

La fin réelle du couple ?

De quoi comprendre que c'est donc officiellement terminé pour ce couple mythique ? Que les scénaristes ont décidé de tourner la page de cette histoire pour en écrire une nouvelle pour ces personnages ? Si l'on se fie à la réaction d'Emma qui met Baptiste à la porte, en colère et déçue, on peut effectivement y croire.

Cependant, si l'on se souvient de la récente interview de Bryan Trésor, l'interprète de Baptiste, on peut encore espérer un miracle. L'acteur l'a en effet déclaré, il n'imagine pas Plus belle la vie s'arrêter sans le retour d'un tel couple. "Je n'ai pas trop apprécié cette intrigue. Avec Pauline Bression, ça nous a un peu cassé les c... pour parler franchement, a-t-il déploré à Télé-Loisirs en juillet. On était un peu fatigués. C'est toujours la guerre entre les deux. J'ose espérer que ça va se terminer correctement entre eux. Je voudrais que Baptiste finisse avec Emma. (...) Qu'ils finissent leur histoire dans la bonne humeur et pas dans la haine".