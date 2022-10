Plus belle la vie : un personnage adoré des fans ENFIN de retour après 5 ans d'absence, happy ending au programme

Par Quentin Piton Journaliste Séries - Ciné Journaliste spécialisé dans les séries, le cinéma, mais également les anime et mangas. Passe son temps à rêver d'Emma Watson, considère Olivier Giroud comme le GOAT et refuse de parler avec ceux qui sont contre la vérité absolue qui est : How I Met Your Mother est une meilleure série que Friends.

Le dernier épisode de Plus belle la vie sera diffusé le 18 novembre 2022 et s'annonce plein de surprises. Grâce à un teaser dévoilé par France 3, on sait qu'un personnage adoré des fans y fera son retour. Non, il ne s'agira pas de Mélanie (Laetitia Milot) mais de Djawad (David Baiot). Et d'après la vidéo, on peut s'attendre à une happy ending.

C'est en septembre dernier que les scénaristes de Plus belle la vie s'étaient amusés à mettre en scène l'évasion de quelques criminels emblématiques qui étaient jusqu'à présent enfermés à la prison des Baumettes. A cette occasion, on avait pu apprendre avec étonnement que Djawad (David Baiot) y était enfermé depuis plusieurs années, condamné pour un trafic de drogues. À lire aussi Plus belle la vie : un personnage adoré des fans de retour en 2020 Emma Watson enceinte ? Son retour après 2 ans d'absence interroge ses fans NCIS Los Angeles saison 13 : un personnage culte enfin de retour après 5 ans d'absence Or, alors qu'il ne lui restait que quatre mois à purger avant sa liberté à l'époque, il avait finalement été contraint par Pavel (Laurent Hennequin) de fuir à ses côtés, ce qui lui permet aujourd'hui de se retrouver dans la nature, mais de façon illégale. Une situation compliquée et dangereuse qui n'était bien évidemment pas souhaitée par le personnage mais qui, heureusement pour lui, devrait se terminer d'une jolie façon. Djawad enfin de retour au Mistral Il y a quelques jours, le compte Twitter de France 3 a en effet diffusé un teaser du dernier épisode de la série dont la diffusion est programmée pour le 18 novembre prochain. Le twist ? Comme on peut le découvrir sur ces premières images, on y retrouve un Djawad tout sourire auprès d'un proche, visiblement prêt à faire une surprise à quelqu'un (Boher ? Estelle ?). Autrement dit, si l'on se fie à ces images, il y a fort à parier pour que le dernier prime de PBLV officialise sa liberté et son retour en grâce.

Une soire exceptionnelle pour finir en beaut...



Rendez-vous le vendredi 18 novembre pour le dernier chapitre d'une histoire inoubliable avec @PBLVofficiel pic.twitter.com/slAr57clvO — France 3 (@France3tv) October 22, 2022

Une happy ending qui interroge (comment va-t-il se sortir d'un tel problème et éviter un retour en prison ?) mais aussi inespérée quand on se souvient que la dernière fois que Djawad s'était retrouvé au centre d'une grosse intrigue, c'était pour briser LE couple préféré des téléspectateurs : Boher et Samia. Et si certains d'entre eux ne lui ont toujours pas pardonné, les premières réactions des fans à son retour se révèlent en grande partie enthousiastes. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux à s'exciter et à s'impatienter en pensant à son comeback.

