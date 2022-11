Plus belle la vie : Lola Marois sans filtre sur ce qui va lui manquer le plus après la fin de la série (Interview)

Une page se tourne. Après avoir fêté ses 18 ans, Plus belle la vie n'aura pas de suite : le dernier épisode est diffusé ce vendredi sur France 3. Les acteurs - et les fans - sont au courant depuis un moment : l'arrêt définitif du feuilleton a été annoncé en mai dernier et certains tentent le tout pour le tout pour sauver la série. Les stars ont cependant terminé le tournage et PRBK a rencontré une partie du casting en juin dernier au Festival de télévision de Monte Carlo.

Ce qui va le plus manquer aux stars de Plus belle la vie

Parmi les acteurs qu'on a pu croiser, il y avait Lola Marois alias Ariane. Et l'actrice a été très cash en ce qui concerne la fin de la série. Quand on lui a demandé ce qui va le plus lui manquer, elle a répondu cash : "L'oseille !". On peut la comprendre ! Plus sérieusement, Bryan Trésor qui joue Baptiste explique : "En vrai, les copains. Je ne suis pas vénal !". Des propos validés par Lola Marois. "Y'a une phrase qui résume bien, c'est "L'habitude est une seconde nature". C'est vrai qu'on a tous pris des grosses habitudes. La ville, prendre le train, l'hôtel. Je pense que ça va faire bizarre de l'arrêter parce qu'on vit un peu à 100 à l'heure avec cette série, c'est le rythme d'une quotidienne. Ça va peut-être nous faire un contrecoup" a-t-elle expliqué au micro de PRBK.

De son côté, Elodie Varlet alias Estelle pense la même chose. "C'est devenu au fil des années une vraie aventure humaine. (...) Entre nous, on dit souvent : 'Plus belle, c'est la famille', ce n'est pas totalement vrai car on ne choisit pas sa famille mais il y a tout dans cette expérience, chacun a sa place, comme dans une société ou une entreprise. On est un peu les Sims !" s'est-elle amusée.