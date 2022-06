Plus belle la vie : les acteurs prêts à revenir si la série est sauvée ? Ils répondent (Interview)

C'est la fin d'une époque sur France 3. Après 18 ans à l'antenne, Plus belle la vie va se terminer. C'est en novembre 2022 que le dernier épisode des aventures des habitants du Mistral sera diffusé. Évidemment touchés par la fin, les acteurs ont évoqué pour PRBK les rumeurs de suite de la série. Si Anthony Dupray croit que la série va continuer, qu'en pensent les interprètes d'Estelle, Ariane, Baptiste et Romain ? PRBK leur a posé la question.

Une suite qui est loin d'être faite

Depuis l'annonce de la fin de Plus belle la vie, plusieurs rumeurs s'entrechoquent. Si certains pensent que c'est bien la fin définitive, d'autres murmurent que plusieurs médias seraient sur le coup pour reprendre la série. Le producteur de la série a ouvert la porte à une suite sur une autre chaîne comme par exemple sur un chaîne du groupe TF1 qui serait sur le coup, selon les rumeurs. En attendant, les acteurs ont décidé de tourner la page. C'est ce qu'ils nous ont confié lors de leur passage au Festival de télévision de Monte Carlo 2022 ce samedi 18 juin. "Pour nous, ça s'arrête. On en est là. On ne peut pas se dire toujours 'Peut-être, peut-être'." explique Elodie Varlet qui joue Estelle dans le feuilleton. L'actrice a aussi affirmé n'avoir "aucune info" sur une possible suite de Plus belle la vie pour le moment.

"Je ne suis pas sûre de vouloir continuer"

Et si la série a bien une suite ? Pour le moment, les acteurs ne sont pas sûrs de vouloir reprendre leurs rôles "Ça dépendra la manière dont c'est fait, ce qu'on nous propose, il y a pleins de paramètres." confie Simon Ehrlacher alias le Dr Romain Vidal. Elodie Varlet ajoute de son côté : "S'il y a un spin-off ou bien si Plus belle la vie est reprise sur un autre diffuseur, ce sera différent. Il voudra y mettre autre chose, peut-être qu'il n'y aura plus tous les personnages".

De leurs côtés, Bryan Trésor (Baptiste) et Lola Marois (Ariane) sont un peu plus catégories. "On est excités par de nouvelles aventures, on trouve que c'est un mal pour un bien. Moi, je ne suis pas sûre d'avoir envie de continuer s'il y avait peut-être une suite ailleurs. Je prends ça comme un signe du destin." a confié l'actrice au micro de PRBK.