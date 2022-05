Plus belle la vie sauvée par une autre chaîne ? "Rien ne l'interdit", le producteur de la série ouvre la porte à une suite

La fin de Plus belle la vie ? Pas le choix des créateurs

Plus belle la vie c'est (bientôt) terminé. France Télévisions a confirmé la nouvelle ce jeudi 5 mai 2022, après de longues semaines de rumeurs, la série quotidienne n'a pas été renouvelée et prendra donc fin en novembre prochain au terme de la diffusion de son dernier épisode. Ou tout du moins, ça sera le cas sur France 3.

Alors que les acteurs commencent déjà à rendre hommage à la fiction et à s'inquiéter pour l'avenir des nombreuses équipes attachées au projet, Vincent Meslet (directeur général de Newen France, producteur de la série) a de son côté profité d'une interview accordée au Parisien pour rappeler que cette annulation était "une décision de France Télévisions. C'est leur responsabilité d'éditeur de continuer ou d'arrêter des programmes, en fonction des contrats." Traduction ? Jusqu'à présent, il n'était pas question pour les créateurs et producteurs de mettre fin aux aventures du Mistral, eux qui se voyaient en réalité poursuivre les histoires encore longtemps.

La série sauvée par une autre chaîne ? C'est possible

De fait, une question se pose : est-il réellement possible d'imaginer Plus belle la vie être sauvée par une autre chaîne ? Pour l'heure, rien n'est acté, mais la porte n'est clairement pas fermée. "Nous étudions les possibilités de faire vivre cette marque ou des programmes proches autrement, au-delà de la fin novembre, a confessé Vincent Meslet, interrogé sur une possible seconde chance. Plus belle la vie est une série intergénérationnelle et populaire, dans tous les sens du terme." Il l'a ensuite ajouté, "Il y a plein d'hypothèses. Aujourd'hui, rien ne l'interdit. Et c'est notre mission de producteur de l'envisager."

Preuve que l'espoir d'un sauvetage existe réellement : alors que France Télévisions a promis hier que la série aura le droit à une véritable fin, le producteur refuse pour le moment d'approuver une telle réponse. "Une vraie fin ? Joker, a-t-il déclaré en riant. Le principe du feuilleton quotidien est de ne rien dévoiler. Surtout six mois à l'avance. Donc il y aura du suspense jusqu'au bout."

Il ne vous reste plus qu'à croiser les doigts...