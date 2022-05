Plus belle la vie, le clap de fin : les acteurs inquiets et déçus, premières réactions très piquantes après l'arrêt officiel...

C'est désormais officiel : Plus belle la vie va prendre fin. France 3 a confirmé la nouvelle ce jeudi 5 mai 2022, la célèbre série quotidienne s'arrêtera en novembre prochain après 18 longues années de diffusion. Un coup dur pour les fans qui s'étaient attachés aux personnages du Mistral, mais également pour les comédiens.

Les équipes de Plus belle la vie inquiètes après l'annulation

Si Pierre Martot (Léo Castelli) confesse à Télé-Loisirs que cette décision ne le surprend pas, "On y était préparé depuis quelques mois. (...) On avait l'intuition que les choses allaient s'arrêter", l'acteur n'en reste pas moins inquiet face à cette fin prochaine.

"Je pense aux acteurs, mais aussi aux techniciens et figurants. Ils vont se retrouver sans travail dans quelques mois. Je sens qu'il y a beaucoup d'inquiétude, révèle-t-il ainsi, ému. On parle de 600 personnes qui vivent de Plus belle la vie à l'année. Ces gens regrettent de ne pas avoir davantage de temps pour se préparer à cette fin-là, pour envisager un autre travail. Ils ont des familles, des enfants."

Le manque d'élégance de France Télé critiqué par Rebecca Hampton

Une tristesse et des critiques partagées par Rebecca Hampton (Céline Fremont), toujours auprès de Télé-Loisirs. Alors que l'actrice n'est pas sur les plateaux en ce moment, elle ne cache pas sa déception vis-à-vis de la gestion de cette annulation par les dirigeants, "J'aurais aimé que France Télévisions nous informe directement plutôt que de l'apprendre par la presse. Il s'agit d'une séparation et forcément, dans ces cas-là, c'est toujours assez triste."

Un manque d'élégance de la part du groupe qui a pourtant profité du succès de Plus belle la vie pendant des années, d'autant plus que, comme le sous-entend son collègue, cette annulation ne sera pas sans conséquences sur la vie des équipes. La comédienne le rappelle, c'est au contraire tout un quotidien qui se retrouve dès à présent chamboulé, "J'ai emménagé ici [à Marseille, ndlr] pour Plus belle la vie. J'aurais aimé que l'on ait un peu plus de temps entre l'annonce officielle et l'arrêt effectif."

A cause d'une décision qui a trainé et d'un délai désormais si court, le stress devrait donc rapidement se mêler à l'émotion pour elle et de nombreuses autres personnes, ce qui ne devrait pas faciliter les adieux : "Tant que ce n'était pas officiel, il était difficile de savoir où je pourrais scolariser ma fille. Je vais devoir bouleverser sa vie en à peine deux mois, alors que je ne l'ai pas choisi. Si j'en crois l'article du Parisien, les derniers tournages auront lieu en septembre, le mois où elle débutera dans une nouvelle école".

"C'est peut-être la plus belle histoire de la télé"

Enfin, Laurent Kerusoré (Thomas Marci) a de son côté profité de son compte Instagram ce jeudi 5 novembre 2022 pour se laisser aller à une première réaction. Toutefois, plutôt que de critiquer cette annulation qu'il redoutait, l'acteur a pour le moment préféré faire une jolie déclaration aux fans de la série.

"Je suis un émotif, mais je ne vais pas pleurer. Mais alors dis donc, belle solidarité les amours, a-t-il déclaré dans une story. On a fait tout ça ensemble. Nous on était sur le plateau et vous vous étiez derrière vos écrans et ça a été une belle histoire d'amour. Ce n'est pas encore fini, vous allez voir. C'est peut-être la plus belle histoire de la télé. Ouais, j'assume ce que je dis."

Plus grande la tristesse...