Plus belle la vie : la fin confirmée ? Laurent Kérusoré confirme l'arrêt... et se rétracte !

Au mois de février dernier, Le Figaro a annoncé une nouvelle qui a fait trembler tous les fans de Plus belle la vie. En effet, d'après le journal, la série devrait prendre fin à l'été 2022, après 18 ans d'antenne, à cause de la baisse de ses audiences et de ses coûts élevés. Si des rumeurs laissaient courir le bruit que TF1 pourrait sauver les habitants du Mistral, les acteurs, eux, ne semblent plus y croire.

"La série s'arrête"

Ce vendredi 22 avril 2022, Laurent Kérusoré, qui joue le rôle de Thomas Marci depuis le début de la série en 2004, a partagé une troublante vidéo dans laquelle il annonce la déprogrammation. "Comme la série s'arrête - parce que c'est un secret de Polichinelle - j'espère qu'on se retrouvera toujours, qu'on se verra toujours sur les réseaux sociaux. Autrement, je vais me sentir un petit peu seul", a-t-il déclaré selon Le Parisien. L'acteur a vite fait machine arrière puisque la vidéo a été supprimée dans les minutes qui ont suivi.

Tournée d'adieux

Si la décision n'est pas encore officielle et que certains de ses collègues sont en colère et lassés d'attendre, Laurent Kérusoré semble déjà nostalgique et compte profiter à fond des potentiels derniers jours de tournage.