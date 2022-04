Plus belle la vie annulée ? Lola Marois prête à jouer dans Ici tout commence ou Demain nous appartient

Plus belle la vie va-t-elle prendre fin dans les mois à venir ? C'est la question qui inquiète les fans suite aux récentes révélations dans la presse. Selon Le Figaro, France 3 songerait fortement à annuler la série quotidienne, la faute à une chute des audiences et à un coût de production trop élevé.

"On est tous ébranlés par ces rumeurs de fin"

Malheureusement, si l'on se fie aux propos de Lola Marois, les acteurs et actrices ne seraient pas plus informés que le public sur la situation en coulisses. Interrogée par Télé-Star sur l'avenir de la fiction, l'interprète d'Ariane n'a pas caché être autant dans le flou que nous, "Il n'y a rien d'acté, on sait juste qu'il y a des négociations un peu complexes. On va naviguer à vue jusqu'à cet été où on aura peut-être des réponses plus concrètes."

En revanche, elle l'a confessé, cette incertitude n'est bien évidemment pas sans conséquences, "On est tous ébranlés par ces rumeurs, on ne va pas mentir." De quoi plomber l'ambiance sur les plateaux ? On vous rassure, ça n'est pas (encore) le cas. Après avoir rappelé, "Pour l'instant, toutes les équipes continuent de travailler", l'actrice a dévoilé que les membres de PBLV étaient "plus soudés que jamais, dans une osmose très familiale".

Lola Marois bientôt dans Demain nous appartient ?

Et de son côté, comment vit-elle la situation ? A priori, la comédienne n'est pas plus inquiète que ça. Interrogée sur une possible envie de sa part de rejoindre une série concurrente (Demain nous appartient, Un si grand soleil...) en cas d'annulation des histoires au Mistral, Lola Marois a déjà ouvert la porte à une telle éventualité.

"Franchement, oui. J'aime avoir un personnage et lui trouver son passé, ses failles, des choses en elle... dans la durée, a-t-elle confessé. J'aime qu'on s'attache aux personnages. C'est très gratifiant que tous les jours dans la rue les gens me disent 'Qu'est-ce que j'aime Ariane !'."

A ce sujet, alors que son message est désormais envoyé aux producteurs de ces fictions et n'attend que d'être entendu, l'actrice se projette déjà en cas de casting, "En revanche, ce que je changerais si ça devait m'arriver serait de déménager pour me rapprocher de l'endroit où je travaille, afin de ne pas quitter mes enfants aussi souvent. Ca a été très dur pour moi de le faire".