Plus belle la vie sauvée de l'annulation ? "Je pense qu'elle va continuer" confie un acteur

Officiellement, Plus belle la vie est censée prendre fin le 18 novembre 2022 sur France 3. Après 18 années d'existence, le groupe France Télévisions a en effet pris la décision d'annuler la cultissime série quotidienne du Mistral, un choix motivé par des audiences déclinantes et un prix de production trop élevé.

PBLV trop culte pour être annulée ?

Une annulation qui a déçu tous les fans, mais également les comédiens, à commencer par Anthony Dupray. Connu des fans pour son rôle de Francis - ce père de famille survivaliste, ce dernier n'a pas caché qu'il ne comprenait pas la raison d'une telle situation.

"C'est triste, mais je ne suis pas sûr que ça s'arrête vraiment, a-t-il confié auprès de 76actu. J'ose l'espérer et je me demande, honnêtement, qui peut se passer d'une série qui fait encore trois millions de téléspectateurs, entre l'audimat en direct et les replays, sur un épisode."

Anthony Dupray l'a en effet rappelé, Plus belle la vie n'est pas une série comme une autre. Lancée en 2004, la fiction - qui n'a jamais hésité à aborder des sujets sociétaux très importants, est depuis devenue incontournable dans le quotidien de millions de téléspectateurs, "C'est une série qui est dans le coeur des Français, c'est un rendez-vous pour beaucoup de gens."

Anthony Dupray croit au sauvetage de la série

Une situation qui attriste donc l'acteur, même s'il l'a confessé, il se veut encore optimiste pour l'avenir. A en croire ses propos (et son expérience du milieu), une jolie surprise n'est pas impossible, "J'espère qu'elle ne va pas s'arrêter, je pense qu'elle va continuer sur une autre chaîne, une nouvelle plateforme. C'est un pressentiment."

Il l'a précisé, cela n'aurait aucun sens de s'arrêter là au regard de la popularité de PBLV et la motivation toujours intacte des équipes, "Si je suis le producteur, je me dis que je ne vais pas foutre en l'air une série comme ça. C'est tellement dur de faire fonctionner une série, de fédérer un public. Je la mettrais ailleurs. Je le souhaite pour toutes les équipes de tournage et les comédiens." Ca tombe bien, c'est justement le plan actuel des producteurs. A suivre...