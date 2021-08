Outer Banks saison 3 : nos 5 théories sur la possible suite de la série Netflix

Attention cet article contient des spoilers.

1. Les Pogues ont déjà le linceul depuis le début sans le savoir

Alors que la saison 2 d'Outer Banks est toujours dans le top 10 Netflix, les fans espèrent avoir une saison 3 d'Outer Banks. Et en attendant de savoir si la suite sera bel et bien commandée par Netflix, les théories sur une possible saison 3 se multiplient sur les réseaux. En tête : la théorie selon laquelle les Pogues (John B, Sarah Cameron, JJ, Kiara et Pope) ont le linceul depuis le début de la saison 1. John B (Chase Stokes) possèderait en effet le linceul (sorte de 3ème trésor) depuis longtemps, sans le savoir. En effet, le suaire serait en fait le foulard qu'il porte, et dont il a partagé un morceau avec Sarah Cameron (Madelyn Cline) lors de leur mariage non légal dans la saison 2.

Pourquoi cette théorie ? Parce que c'est son père, Big John (Charles Halford), qui lui avait donné. Et à la fin de la saison 2 d'Outer Banks, quand on découvre qu'il est toujours vivant et non mort, Big John dit qu'il sait où se trouve le linceul mais demande à Carla (Elizabeth Mitchell) d'aider son fils en échange.

Autre indice qui semble confirmer cette théorie : selon la légende, le suaire aide à guérir et à soigner. Or, John B a survécu à l'attaque d'un alligator quand il portait son foulard. Mais cet argument ne tient pas la route car le foulard avait été utilisé pour arrêter l'hémorragie de la Shérif Peterkin, quand Rafe lui avait tiré dessus dans la saison 1 d'Outer Banks, sauf qu'elle est morte.

2. Limbrey serait la mère d'un des Pogues

Carla Limbrey pourrait potentiellement être la mère de John B, Sarah ou JJ. En effet, beaucoup de fans d'Outer Banks sont persuadés qu'elle serait la mère biologique d'un de ces Pogues, malgré leur guerre dans la saison 2. Alors il n'y a pas beaucoup de preuves que Limbrey serait la maman de JJ, à part le fait qu'ils sont blonds tous les deux. Pareil pour Sarah, à part la blondeur de leurs cheveux, on ne voit pas d'autres points communs entre Sarah et Limbrey. Et si Limbrey était la mère de John B ? Le problème, c'est que dans la saison 1 de la série Netflix, on a vu une photo de sa mère et ce n'était pas elle. Sauf que quand sa maison a été perquisitionnée, il y avait une photo de Limbrey sur les lieux. Donc ils pourraient quand même être liés.

3. John B et son père vont se retrouver

Maintenant que l'on sait que Big John est en vie, va-t-il enfin revoir son fils ? John B va-t-il apprendre que son père n'est pas mort ? Vont-ils se retrouver dans la possible saison 3 ? Josh Pete, l'un des créateurs, a assuré à Entertainment Weekly : "Ils finiront par se retrouver et John B devra concilier sa version idéalisée de son père mort avec la réalité de son père vivant. Cela nous donne beaucoup de thèmes père-fils sur lesquels travailler".

4. JJ et Kiara en couple dans la saison

Kiara alias Kie (Madison Bailey) a quitté Pope (Jonathan Daviss) dans la saison 2 d'Outer Banks. Il l'aime depuis des années mais elle semble plus proche de JJ (Rudy Pankow) que de Pope, ils ont plus de points communs. Josh Pate a d'ailleurs confié à Entertainment Weekly : "Nous sommes conscients de ce que les fans pensent de JJ et Kiara". Et oui, le couple Kiara et JJ va devenir réalité dans la possible saison 3, "nous voulions taquiner cela pour la troisième saison". "Nous ne voulions pas le faire immédiatement, mais nous voulons vraiment le faire juste parce que cela nous a pris par surprise, comme la réaction du public à JJ et Kiara et l'enracinement pour cette romance. Nous avons donc été immédiatement ouverts à cela, car cela semble être une idée intéressante à explorer mais nous l'avons en quelque sorte laissé pour la saison 3" a-t-il ajouté.

5. Cleo va intégrer les Pogues et pourrait se mettre avec Pope

Cleo (Carlicia Grant) a beaucoup aidé les Pogues dans la saison 2. D'ailleurs, elle les suit dans le bateau qui les fait arriver à l'île qu'ils surnomment Pogueland. Du coup, Carlicia Grant a expliqué au Elite Daily qu'elle pense être présente dans la saison 3, s'il y en a une. "Je pense que ça va être très difficile pour elle au début. Elle ne va pas pouvoir se promener avec un couteau à la main, ce qui va la mettre mal à l'aise" a-t-elle indiqué, "Ira-t-elle à l'école ? Et l'accent. Est-ce que ça va lui poser des problèmes ? Il y a tellement de façons dont cela peut aller". En tout cas "je pense que Cleo et les Kooks vont s'affronter. Je le pense vraiment, parce qu'elle est très protectrice envers les siens" car Cleo fait partie des Pogues maintenant.

Et à la fin de la saison 2, Cleo est très proche de Pope. Ce dernier étant célibataire, une romance n'est pas à exclure. Surtout que Josh Pate avait avoué à Entertainment Weekly que la saison 3 de la série Netflix sera "romantique". "C'est une chose que nous avons vraiment aimée dans la saison 1, c'est moins un élément de la saison 2 sur lequel nous voulons vraiment revenir. C'était le plan, une sorte d'architecture des personnages vers l'ouverture de romances dans la saison 3" avait-il déclaré.